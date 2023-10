Backyard a pregătit pentru sfârșitul lunii octombrie o petrecere de neratat. Party-ul va avea tematică de Halloween, sibienii fiind provocați să se costumeze cât mai spectaculos.

În fiecare an, petrecerile de Halloween sunt cele mai așteptate. La Backyard se anunță o noapte incendiară sâmbătă, 28 octombrie. Distracția începe la ora 22.00 la The Home of Backyard cu Alex Kennon, John Trend și Sebastian. Cei cu chef de distracție pot să își cumpere bilete online în valoare de 30 lei, bilete care includ băuturi gratuite incluse în preț. Biletele cumpărate de intrare costă 30 lei înainte de ora 12.00 și 50 lei după ora 12.00. Rezervările se fac la numărul de telefon +40 (743) 272 597.

Petrecăreții sunt așteptați costumați fiindcă va avea loc și un concurs. „Pregătiți-vă pentru ultima petrecere din acest sezon. O noapte de Halloween cum n-a mai fost până acum. Nu uitați de concursul de costume. Câștigătorul va pleca acasă cu un premiu”, anunță organizatorii. Accesul persoanelor sub 18 ani este interzis.

