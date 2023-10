Elevii care învață la Școala Gimnazială din Bârghiș vor primi sendvișuri în cadrul unui proiect privind reducerea abandonului școlar.

Școala Gimnazială Bârghiș s-a înscris, încă de anul trecut, în Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). În cadrul acestui proiect, au fost integrați mai mulți elevi, care au putut participa la ore remediale la două materii. În plus, au primit și o masă, dat fiind faptul că orarul lor se prelungea.

Anul acesta, unitatea de învățământ a inclus în programul privind reducerea abandonului școlar toți elevii școlii. Prin urmare, cei 71 de copii nu doar că vor participa la ore remediale, ci vor primi și câte un sendviș. „Anul trecut am început programul PNRAS, iar în grupul țintă au intrat o parte dintre elevi, 45 la număr. Ei au avut parte de aceste activități de intervenție, ore remediale la matematică și la română și au primit câte un sendviș. Anul acesta, fiind o zonă defavorizată, am încercat și am reușit să introducem în program toți elevii de gimnaziu. Așadar, toți cei 71 de elevi vor participa la acțiunile remediale și vor beneficia de acest sendviș. Elevii vor primi mâncarea în trei zile pe săptămână, atunci când au loc orele remediale, iar programul lor se prelungește”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, Sorina Adriana Puian, directorul Școlii Gimnaziale Bârghiș.

Școala Gimnazială Bârghiș caută acum o firmă de catering care să asigure hrana elevilor 3 zile pe săptămână. Potrivit caietului de sarcini, fiecare sendviș va avea 160 grame și va conține: chiflă, șuncă/salam/piept pui grill, cașcaval și salată/legume. „Comanda pentru numărul de porții ce vor trebui preparate și servite elevilor se va transmite prestatorului în ziua cu activități, până la cel târziu orele 09:00, pe baza foii zilnice de prezență a elevilor. Livrarea preparatelor se va face zilnic, până la cel târziu orele 13:00, respectându-se numărul de calorii conform legislației în vigoare. Produsele vor fi ambalate individual”, se arată în caietul de sarcini.

Data limită de depunere a ofertelor este 20 octombrie. Firma de catering cu cel mai mic tarif va fi declarată câștigătoare.

