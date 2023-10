Jucătorul lui FC Hermannstadt, Dragoș Iancu (21 de ani) a început de câteva zile recuperarea la baza sportivă a clubului FCSB cu Ovidiu Kurti, cel mai cunoscut kinetoterapeut.

Operat de fractură de peroneu și smulgere de ligamente, Dragoș Iancu muncește zilnic 4,5 ore alături de Ovidiu Kurti la FCSB. Deocamdată, jucătorul Sibiului se deplasează cu ajutorul cârjelor, dar, în maxim două săptămâni, va scăpa de ele.

Imaginile cu piciorul rupt al lui Iancu încă sunt subiect de discuție în presa națională, iar suspendarea jucătorului care a provocat accidentarea, Valentin Țicu (Petrolul) a fost una drastică, de 16 etape.

Recuperarea din Capitală a început bine pentru tânârul fotbalist. ”Sunt în grafic, ca să zic așa. De sâmbăta trecută sunt la baza de pregătire a FCSB-ului, din Berceni. Mănânc aici, dorm aici. Am o ședință de recuperare pe zi, dimineața, patru, poate chiar cinci ore. Mă “rupe” Ovidiu Kurti cu exercițiile pentru mobilitatea gleznei, pentru masă musculară. Mai fac și eu, în cameră. Nu vin la recuperare trist, știu că trebuie să o fac pentru a reveni. Cu cât muncesc mai bine, cu atât recuperarea e mai scurtă. nu pot să zic că mă uit cu atâta plăcere. Simt frustrare când mă uit la fotbal, în general, pentru că am fost și eu acolo, pe teren, și acum nu pot juca fotbal” a spus Dragoș Iancu pentru Gazeta Sporturilor.

”Durere nu mai e”

Fotbalistul lui FC Hermannstadt a fost primit cu multă căldură la baza FCSB, unde a fost vizitat și de managerul clubului, Mihai Stoica. ”M-au primit foarte bine, toți se poartă frumos, nu mi-au cerut nimic, mă ajută cu tot ce pot și chiar vreau să le mulțumesc! Domnul Mihai Stoica m-a vizitat, am stat de vorbă și m-a încurajat. La fel, Ovidiu Kurti, cu care lucrez zilnic. Sunt niște oameni minunați! Eu fiind cu acele cârje, și la masă mă ajută să îmi pun în farfurie, îmi e greu să mă descurc”.

Mijlocașul ofensiv nu mai are dureri și abia așteaptă să reînceapă să calce normal. ”De deplasat mă deplasez cu niște cârje, încă nu mă pot lăsa cu toată greutatea pe picior. Durere nu mai e, cred că doar atunci, după impact, și poate vreo 2-3 zile. Nicio durere de atunci. După ce se închide rana, pot intra în bazin, asta urmează după recuperarea cu domnul Ovidiu. Să încep să calc normal. Cred că vreo două săptămâni. Rana e închisă, dar mai este scoarță, trebuie să se ducă, să cadă, să se cicatrizeze bine ca să nu existe risc de infecție” a explicat tânărul junior al Sibiului.

”Am intrat în stare de șoc”

Dragoș Iancu a rememorat pentru Gazeta Sporturilor și clipele de groază din momentul accidentării, petrecută în timpul jocului FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești, după intrarea din spate a lui Valentin Țicu. ”E frustrant, am avut mult ghinion. După contactul cu Vali Țicu, când m-am ridicat în șezut și mi-am văzut piciorul stâng nu-mi venea să cred că poate să arate în halul ăla. Am intrat în stare de șoc, efectiv! Am vorbit și cu Vali, el a vrut să-mi pună un blocaj la minge, să facă un fault de joc probabil. Când am aterizat cu piciorul stâng, m-a prins cu el în pământ. Am simțit ca și cum mi-ar fi trecut un fulger prin tot corpul. Nu-mi văzusem piciorul, dar am știut că e ceva nasol. Iar când m-am lăsat pe spate a început să mă doară rău. M-am rugat de cei de la Salvare să-mi dea ceva, eventual să-mi facă un calmant, însă nu mi-au dat nimic. Am avut dureri foarte mari în ambulanță. Niciodată nu am avut asemenea dureri. Pulsa totul acolo, durere mare de tot. La spital m-au adormit. Mi-au pus osul la loc și m-am mai trezit când eram pe drum, spre București. Se mai vedea doar tăietura, pe acolo pe unde ieșise osul afară din piele.”

Ulterior, jucătorul a ajuns la Clinica Monza, unde a fost operat de medicul Răzvan Dinu. FC Hermannstadt a suportat toate cheltuielile și i-a prelungit contractul jucătorului, cu un salariu mărit de la 2000 de euro, la 4000 euro. În plus, chiar dacă nu poate fi pe teren, Dragoș va primi în continuare prime de joc, un gest superb din partea conducerii clubului sibian.

”Domnul Dinu a spus că medicii de la Ploiești au făcut treabă bună și, după ce a văzut radiografiile, mi-a explicat pas cu pas ce vrea să facă. Rămăsese să stabilească, atunci când deschidea acolo, dacă e nevoie de două intervenții sau dacă rezolvă dintr-una. Până la urmă, a ieșit din prima, dar a durat vreo patru ore. M-a încurajat mult dânsul, mi-a zis că în trei luni și ceva o să fie bine. Am avut rupt peroneul și ligamentele, am o plăcuță de titan, prinsă în șuruburi. Dar și două șuruburi mai mari, cu care a prins peroneul de tibie. Pe astea o să mi le scoată în șase-opt săptămâni. Plăcuța, abia peste un an. Mă bucur că-s foarte bine cu recuperarea.”