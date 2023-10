CSU Sibiu joacă sâmbătă, 21 octombrie, de la ora 18.00, la Pitești, cu FC Argeș Basketball, într-unul din meciurile atractive ale etapei a 5-a a Ligii Naționale de baschet masculin.

Ambele formații se află pe podiumul Conferinței B, având câte trei victorii în această stagiune, însă argeșenii au și o înfrângere, suferită la Oradea.

BC CSU Sibiu va aborda încleștarea din Sala Trivale după o înfrângere dureroasă suferită la mijlocul acestei săptămâni, în FIBA Europe Cup. După un al doilea sfert dezastruos, CSU a pierdut cu scoțienii de la Caledonia Gladiators, scor 68-80 și și-a minimalizat șansele de a merge mai departe.

În schimb, în competițiile interne, trupa lui Tomas Rinkevicius avea cinci victorii consecutive: două în Cupa României și trei în campionat. ”Am avut doar o scurtă perioadă de pregătire pentru acest joc, încercăm să o facem cât mai bine. Traversăm o perioadă grea, am avut multe deplasări și multe jocuri, care ne-au consumat multă energie, iar pentru noi este cea mai importantă este sănătatea și să ne optimizăm consumul de energie înainte de jocuri. Vom încerca să facem un joc cat mai bun. Pitești este o echipă foarte bună, disciplinată, care are un joc bun și va trebui să profităm de greșelile lor pentru a câștiga” a anunțat tehnicianul lui CSU Sibiu.

Pivotul Rareș Uță spune că jucătorii trebuie să strângă rândurile și să uite eșecul din FIBA Europe Cup. ”Venim după o înfrângere dezamăgitoare, acasă, în care nu am jucat foarte bine. Nu avem timp să ne plângem, am intrat într-un ciclu în care vom juca la trei zile, ne concentrăm pe jocul de la Pitești, unul care este foarte important în Liga Națională. Pitești a avut mereu o echipă puternică, bine organizată și care este în formă. Eu cred că dacă strângem rândurile, realizăm ce am greșit miercuri și jucăm ce știm mai bine, putem reveni la Sibiu cu o victorie” a spus Rareș Uță.

Duelul din Sala Trivale dintre FC Argeș și CSU Sibiu se va disputa sâmbătă, de la ora 18:00 și va putea fi urmărit în direct pe FRB TV, canalul online al Federației de Baschet.

