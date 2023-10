Măgura Cisnădie a câștigat sâmbătă, în deplasare, 31-28 cu Știința București, în etapa a șaptea din Liga Națională de handbal feminin.

După jocul bun din runda precedentă, contra Vâlcii, Măgura Cisnădie s-a chinuit teribil să câștige cu ultima clasată, Știința București. Gazdele au jucat foarte bine în prima repriză și au condus cu 13-8 în minutul 16. Cisnădia a revenit, dar la pauză Știința avea 18-16.

În partea secundă, cele două echipe au mers la cap până cu patru minute înaintea finalului. Portarul Batinovic a făcut un joc excelent între buturi, având un procentaj de 42% al mingilor apărate. Roșu și Iskit Caliskan au marcat la foc automat pe faza de atac. De la 28-28 în minutul 56, Cisnădia a marcat de trei ori fără a mai primi gol și a câștigat cu 31-28.

”A fost un meci foarte greu. Am reușit să ne desprindem abia pe final, am fost mai lucide în apărare și am recuperat câteva mingi. Mă bucur că mergem acasă cu toate punctele” a spus Elena Roșu, care traversează o formă excelentă în ultimele două jocuri, în care a făcut diferența pentru echipa sa.

Cu 8 puncte din 7 jocuri, echipa pregătită de Alexandru Weber este pe locul 10 în Liga Națională feminină de handbal.

Măgura: Batinovic, Rajcic, Pașca – Roșu 11, Iskit Caliskan 11, Bardac 4, Tătar 2, M. Neagu 2, M. Ilie 1, Vasileuskaya, Jlezi, Kepic, Galinska.

Ai aflat că