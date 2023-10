BC CSU Sibiu a cedat sâmbătă primul meci în Liga Națională de baschet masculin, în deplasarea de la Pitești, 70-77 cu FC Argeș.

CSU Sibiu a pierdut în etapa a cincea a Conferinței B din Liga Națională, 70-77 la Pitești. Condusă în sfertul al treilea la 18 puncte, echipa lui Tomas Rinkevicius a relansat jocul în ultimul sfert, în care s-a apropiat la 4 puncte, dar nu a reușit să întoarcă soarta jocului. Tehnicianul Sibiului spune că echipa sa a fost surprinsă de agresivitatea piteștenilor din defensivă.

„Am luptat până la final, le mulțumesc jucătorilor pentru caracterul de care au dat dovadă. Am fost aproape să întoarcem rezultatul și să obținem victoria. Aveam nevoie doar de câteva decizii mai bune în ofensivă. Am avut din nou un start slab și diferența de pe parcursul jocului a fost prea mare. Pitești a jucat un baschet bun, cu un nivel ridicat al contactelor, uneori chiar peste limită. Pentru noi a fost o surpriză și în acele momente am pierdut prea multe mingi. În orice caz, trebuie să ne adaptăm pe parcursul jocului și trebuie să răspundem cu același nivel al contactelor. Privim înainte, dar programul nostru nu este unul ușor” a spus Tomas Rinkevicius pentru pagina oficială a clubului.

Nandor Kuti: ”Trebuie să ne regrupăm”

Nandor Kuti a terminat cu 8 puncte în Trivale și a subliniat multitudinea de mingi pierdute în atac. ”O înfrângere dureroasă. Am început meciul cam lent. Am continuat să facem multe turnovers. Ei au terminat meciul cu 30 de puncte marcate doar din mingile pierdute de noi. Așa nu cred că a câștigat cineva vreun meci de baschet. Trebuie să ne regrupăm. În primul rând trebuie să avem o energie mai bună, să fim mai agresivi și să jucăm mai bine în echipă.”

CSU Sibiu are 3-1 bilanț în Conferința B și ocupă locul 3 în clasament. Galben-albaștrii au în față un nou meci european, la Bilbao pe 25 octombrie (ora 21.00), după care o să primească vizita lui CSM Constanța în campionat.

