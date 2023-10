”Călăreții roșii” nu au mai câștigat în ultimele trei etape, în care nici nu au marcat. Un fapt curios în cazul sibienilor este că aceștia nu au marcat deloc până acum în primele 15 minute ale meciurilor, respectiv după minutul 75!

Venit în vară la Șelimbăr, mijlocașul dreapta Marvin Schieb este convins că echipa sa va câștiga sâmbătă contra Dumbrăviței și va face astfel încă un pas spre play-off.

”Am pregătit bine meciul, întâlnim echipa de pe locul 3, sunt băieți care au depus mult efort să ajungă aici. Noi știm ce avem de făcut, ne dorim cele 3 puncte, pentru a ne distanța de echipele de sub noi. Sunt multe echipe care trag la play-off, este un campionat lung, cu echipe puternice. După ce am avut punctaj maxim în primele cinci etape, acum avem o perioadă în care nu am reușit să adunăm punctele, dar cu siguranță ne revenim începând de sâmbătă. Noi, în vestiar ne-am propus să luăm fiecare meci în parte și să îl câștigăm, acum că suntem pe locul 2 și am văzut că se poate, ne dorim și play-off-ul” a declarat Schieb pentru Ora de Sibiu.

”Să fac pasul spre Liga 1”