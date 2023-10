Sibiul ar putea rămâne cu străzi murdare și nedeszăpezite, iar asta fiindcă SOMA ia în calcul să se retragă din contract, după ce consilierii locali au aprobat, în ședința de joi, modificarea tarifelor. Costurile pentru curățarea și deszăpezirea străzilor din oraș au crescut, însă nu în termenii ceruți de operatorul de salubritate.

Consilierii locali au aprobat, în ședința ordinară de joi, modificarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire prestate de către SOMA în municipiul Sibiu și în stațiunea Păltiniș. Totuși, chiar dacă tarifele au crescut, ele sunt mai mici decât cele propuse de operatorul de salubritate. (VEZI AICI NOILE TARIFE)

Înainte de a trece la vot, Marian Popa, directorul Serviciului de Salubrizare din cadrul Primăriei Sibiu, a avertizat că, dacă proiectul nu va fi aprobat, există mai multe riscuri. „Dacă proiectul nu trece, nu contează de ce, operatorul are la dispoziție mai multe pârghii legale și se poate adresa ANRSC dacă consideră că respingerea a fost nemotivată. Noi, ca UAT, avem trei posibilități, și anume să aprobăm tarifele, să reducem justificat sau să respingem modificarea tarifelor. Cel mai grav este că operatorul poate să ceară rezilierea contractului”, a spus directorul Popa.

Proiectul a fost aprobat, dar cu șase abțineri. Consilierii USR au spus, încă de la început, că nu sunt de acord cu această majorare tarifară. „Noi vom vota abținere la majorarea tarifelor (…). Nu facem asta că are Ghișe ceva cu Soma, ci pentru că am jurat să facem cu bună-credință totul pentru locuitorii Sibiului. Prin proiectul actual se propune ajustarea la 3 milioane pe an, adică o creștere. Anul trecut, în luna octombrie 2022, au fost crescute tarifele cu 60%, anul acesta a mai fost o cerere de majorare cu 30%, dar prin propunerea ajustată de serviciul de specialitate, s-a ajuns la 17% majorare. Desigur, operatorul Soma are dreptul să solicite aceste majorări (…)”, a spus Ionuț Ghișe. În același timp, de la vot s-au abținut și consilierii PSD.

SOMA ia în calcul să se retragă din contract

Director SOMA a declarat că varianta pe care au aprobat consilierii în ședința de joi „nu va asigura desfășurarea activității în condiții de eficiență economică”. Din acest motiv, operatorul va urma căile legale pentru a echilibra situația. „Luăm în calcul chiar și o ultimă variantă, de a ne retrage din contract”, a spus directorul Ionuț Rusu, precizând că în fiecare lună de la începerea contractului s-au înregistrat pierderi operaționale semnificative, ce însumează 4 milioane de lei.

„S-a vorbit despre valoarea foarte mare a contractului (actual 18 mil/an, propus 21 mil), însă nu s-a spus că este o valoare doar teoretică, deoarece pentru calculul ei s-au luat în considerare cantități estimate mari, sau unele activități nu ne sunt solicitate, iar în realitate nivelul prestației este la nivelul estimărilor din 2019 (12 mil/an). Din estimările noastre, daca tarifele propuse inițial ar fi fost aprobate, valoarea reala a contractului (efectiv serviciile facturate) ar fi undeva în jurul sumei de 14,5 milioane lei/an”, a spus Ionuț Rusu, directorul Soma.

Acesta i-a dat replică și consilierului Ghișe, spunând care a fost motivul creșterii tarifare din octombrie 2022. „Legat de afirmațiile privind creșterea anterioară a tarifelor, dorim să precizăm că acea creștere a adus nivelul tarifului la costurile anului 2022, știut fiind faptul ca oferta a fost întocmită în anul 2019, iar toate solicitările noastre sunt fundamentate în concordanță cu legile din domeniul serviciilor de salubrizare si cu modificările legislative nou apărute”, a precizat Rusu.

