În inima Rășinariului, evenimentul “Tramvaiul cu Suflet de Copil” revine pentru a doua ediție, sâmbătă, 28 octombrie, 2023. “Tramvaiul cu Suflet de Copil” este un tribut adus tramvaiului care lega odinioară Rășinari de Sibiu, evidențiind simbolistica sa turistică și tradițiile vibrante ale comunității.

Să fii Rășinărean nu înseamnă să fii doar harnic și iute, înseamnă și să-ți amintești cu nostalgie de vremurile în care se mergea la școală sau la oraș cu tramvaiul. Construită de strămoșii satului, linia de tramvai ce leagă Sibiul de Rășinari a fost lansată în anul 1948. De atunci sătenii și-au reglat ceasul după orele la care circula tramvaiul, după cum povestesc ei înșiși amuzați. Între timp, industrializarea și vremurile moderne au făcut ca majoritatea sătenilor să ajungă să se depaseze cu autovehiculele personale, iar tramvaiul, odată considerat centrul comunității, a devenit în 2011 doar un produs de fală în branșa turismului. Până în anul 2021 curioșii puteau să se mai plimbe la final de săptămână cu el și să-și amintească de vremurile trecute. Astăzi tramvaiul nu mai circulă decât ocazional, atunci când este închiriat de grupuri de turiști. Rășinărenii însă povestesc cu mândrie de acesta și sunt hotărâți să-l transforme în emblema turistică a orașului. Astfel s-au hotărât să-i dedice un eveniment, unde famillile cu copii, turiști și localnici deopotrivă, cu mic cu mare, să celebreze acest simbol al satului.

“Avem ideea acestui eveniment de câțiva ani. Prima oară când am decis să promovăm tramvaiul ca simbol a fost în timpul unui maraton de la Sibiu unde ne-am înscris cu un proiect pe tema aceasta. După aceea, datorită cererii mari și din partea localnicilor și a turiștilor, am căutat metode de a-l repune în valoare. Iar evenimentul de mâine este modalitatea noastră de a-l pune acum în valoare. Inițial i-am spus Tramvaiul cu suflet. Dar apoi pentru că am văzut că toți copiii sunt înnebuniți după tramvai i-a spus Tramvaiul cu suflet de copil”, îmi spune Carmen Ghidiu, organizatoarea evenimentului din partea Rășinari.Travel.

Ea îmi povestește că de-a lungul timpului toate evenimentele care au avut legătură cu tramvaiul s-au bucurat de un succes enorm și au fost imediat sold out: “Este un produs turistic care poate să atragă vizitatori în Rășinari, iar noi tocmai acest lucru încercăm să facem, să creăm un produs turistic de calitate pentru familii cu copii“, îmi mai spune Carmen.

Anul trecut, după prima ediție, toată lumea a fost foarte încântată de această ideea, astfel încât organizatorii au fost convinși că trebuie să revină anul acesta cu o nouă ediție. Ziua va începe mâine la ora 11, cu un spectacol de teatru al Asociației Become. “Anul acesta tramvaiul nu va circula pentru că se lucrează la construirea pistei de biciclete Sibiu – Rășinari, lucru care ne bucură foarte mult, iar evenimentul nostru va fi în acest an unul gândit doar în jurul tramvaiului“, îmi povestește Carmen.

În cadrul evenimentului de mâine va avea loc și o sesiune educativă cu privire la grafitii, alături de invitatul special Andrei Oltean, președinte al Sibiu international Street Art Festival. Acesta va vorbi despre cultura graffiti, despre exemple de bune practici și exemple negative, cu scopul de a educa comunitatea pe această temă. “Acum pe tramvai sunt diferite desene și mesaje. Acestea sunt acum neplanificate și ne dorim să educăm publicul prezent desre arta graffiti, să vedem ce este bine, ce nu e bine și poate în viitor vom face și un proiect mai amplu în acest sens“, spune Carmen.

Începând cu ora 12.30 va avea loc un concert cu muzică al grupului folk “Balada” de la Palatul Copiilor și al Anei Severin din Rășinari, iar la ora 13, iubitorii de drumeții vor pleca într-o tură a Rășinariului cu unul dintre cei mai iubiți și experimentați ghizi de turism ai județului Sibiu, Adela Dadu.

De-a lungul evenimentului va fi prezentă și Georgiana Tara cu produsele ei ‘din Mărginime’ și berea ‘SB’ din Săliște. Vizitatorii vor putea de asemenea admira și achiziționa și produse artizanale realizate de copiii din cadrul șezătoarei din Rășinari. Se zvonește de asemenea, că iubitorii de produse culinare vor avea prilejul de a degusta deliciosul verzar, o specialitate locală ‘care îți încântă papilele gustative’.

Dacă ar fi să poată lansa o dorință în univers pentru acest eveniment, Carmen îmi spune că-și dorește ca toată lumea să fie fericită și voioasă, să se simtă bine și să aibă un timp minunat!

Iar despre tramvai îmi spune că reprezintă cu certitudine identitatea Rășinariului, inima comunității, și că merită fără îndoială să aibă o sărbătoare pe măsura faimei lui.

Mai multe detalii despre eveniment găsiți pe pagina de Facebook dedicată acestuia sau pe Rășinari.Travel.

Ai aflat că