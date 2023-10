xPortal, portofelul cripto pentru finanțe, web3 și realitate augmentată, lansat în februarie 2023 de MultiversX (anterior cunoscut sub numele de Elrond Network), a anunțat o serie de caracteristici inovatoare menite să îi consolideze poziția de aplicație financiară globală.

Sergiu Biriș, Director de Produs la MultiversX, a prezentat noile dezvoltări la finele săptămânii trecute la xDay, conferința emblematică a MultiversX, care a avut loc la Palatul Parlamentului din România. Acesta a evidențiat instrumentele care permit utilizatorilor să își gestioneze finanțele în xPortal, acoperind atât nevoile specifice cripto cât și cele în monedă tradițională.

Printre lansările notabile se numără cardurile de debit, o soluție pentru achiziția de criptomonede și o soluție pentru schimb de tokenuri cripto. În plus, plățile peer-to-peer în monedă tradițională și conturile bancare IBAN vor fi accesibile utilizatorilor xPortal la începutul anului 2024.

Utilizatorii pot totodată explora o nouă formă de interacțiune cu xGenie, un asistent personal bazat pe AI, care va fi lansat progresiv pe parcursul anului și care are ca scop educarea și ghidarea utilizatorilor în experiența lor cu xPortal.

“Caracteristicile lansate astăzi, mai ales cardurile de debit, au fost mult timp în pregătire. Lansarea de astăzi repoziționează xPortal de la un portofel cripto la o super aplicație financiară globală. Astfel, am creat o veritabilă punte către un viitor interconectat în care granițele dintre cripto, monedă tradițională și tehnologiile emergente precum AI dispar, oferind o experiență de utilizare fără precedent”, a declarat Sergiu Biriș, Director de Produs la MultiversX.

Biriș a anunțat lansarea xWorlds Developer Kit, o serie de instrumente și SDK-uri pe care creatorii de lumi digitale le pot utiliza pentru a construi experiențe de realitate augmentată folosind xPortal ca portofel și hub de distribuție. Kitul include avatare 3D bazate pe AI, pe care utilizatorii le pot genera din câteva selfie-uri, apoi personaliza și teleporta în lumi virtuale.

“Prin intermediul xPortal, utilizatorii vor putea utiliza avatarele lor digitale pentru a explora lumi virtuale și a colecta bunuri digitale cu valoare în viața reală”, a spus Biriș. O “vânătoare de comori” în realitate augmentată a fost, de asemenea, introdusă, încurajând utilizatorii să caute imediat 9 artefacte digitale plasate prin București, cu premii de până la 400 de EGLD pentru oricine le colectează pe toate.

În încheiere, Biriș a dezvăluit noul site web și branding al xPortal, care capturează esența noului lor etos “Money meets Freedom” (Banii întâlnesc Libertatea).

Despre xPortal

Punând în legătură criptomonedele, banii tradiționali și tehnologiile de vârf precum AI și realitate augmentată, xPortal se afirmă ca super aplicația financiară preferată de peste 1,5 milioane de utilizatori la nivel global. Oferind caracteristici precum carduri de debit, schimb cripto în aplicație, avatare 3D și experiențe de realitate augmentată, xPortal oferă instrumente financiare intuitive și tehnologii inovatoare pentru orice utilizator.

Ai aflat că