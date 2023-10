După șapte meciuri fără eșec, ACS Mediaș a pierdut sâmbătă la Alba Iulia, 0-1 cu Unirea, în etapa a 10-a din Liga 3.

ACS Mediaș nu a făcut deloc un joc bun sâmbătă la Alba Iulia, acolo unde a suferit al doilea eșec din acest sezon. Mediașul a cedat cu 0-1 și a pierdut și fotoliul de lider în Seria 9, fiind devansată de Bistrița.

Antrenorul echipei medieșene, Mihai Ianc își dorește ca echipa sa să învețe din eșecul de la Alba Iulia. ”Nu a fost ziua noastră, dar nu iau lucrurile dramatic, trebuie să înțelegem că avem numai de învățat. Poate aveam nevoie de această înfrângere ca să ne resetăm și să devenim din nou o echipă mult mai agresivă și mai incisivă, începând din etapa viitoare, cu Cugirul, când avem o revanșă de luat. Fiecare jucător trebuie să ofere totul în teren, le-am spus că primul lucru care îl aștept, când iau tricoul pe ei să simtă că îi ”arde”. Când te bați sus, nimeni nu te așteaptă cu covorul roșu întins, trebuie să dai totul și să scuipi sânge și noroi. Sâmbătă jucăm cu Cugir, trebuie să câștigăm vrem continuitate, iar publicul să plece bucuros. Trebuie să ne revenim urgent după dușul rece” a spus antrenorul Mihai Ianc.

Sebastian Bîrsan: ”Am fost egali”

Jucătorul Mediașului, Sebastian Bîrsan spune că o remiză în disputa de la Alba Iulia era echitabilă. ”A fost un meci greu, pe un teren anevoios, un meci de luptă, nu am putut să scoatem mai multe, adversarul ne-a fost superior doar la o fază. Cred că am fost egali, dar acea fază după pauză a făcut diferența, apoi ei s-au pus pe două linii și nu am putut să le străpungem. Le mulțumesc tuturor fanilor care au venit alături de noi în număr mare și îi așteptăm meciul următor la Mediaș” a spus și Sebi Bîrsan.

