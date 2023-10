Povestea de succes a oricărei companii este scrisă de oamenii care, în fiecare zi, cu dedicare și profesionalism, își aduc aportul pentru a construi viitorul. E.ON Dialog sărbătorește 5 ani pe piața locală și, cu această ocazie, își aduce recunoștința față de cei care compun această mare familie.

E.ON Dialog și-a deschis primul sediu din afara Germaniei, în Sibiu, în urmă cu cinci ani. O mână de oameni au pus atunci bazele, în orașul de pe Cibin, a ceea ce urma să devină o poveste de succes. Locația nu a fost aleasă deloc întâmplător, decizia companiei fiind influențată de potențialul lingvistic al comunității, dar și de poziția geografică a municipiului.

Acum, la cinci ani distanță de la deschiderea primului sediu din România, la E.ON Dialog lucrează 500 de angajați, în cele trei sedii din Sibiu, Mediaș și Sebeș. Expansiunea companiei a venit treptat și organic, iar mulți dintre cei care s-au alăturat, de la început, acestei mari familii, sunt și astăzi în companie.

Andrada, Denisa, Călin, Ioana și Daniel sunt cinci dintre angajații care lucrează la E.ON Dialog încă de la început. Ceea ce la interviul de angajarea părea un simplu job, s-a transformat, în timp, într-o carieră de succes, fiindcă s-au putut dezvolta atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Au avut parte de o evoluție frumoasă, au crescut odată cu compania, iar beneficiile în a lucra într-o firmă germană nu au întârziat să apară.

Printre primii oameni la linia de start

Andrada s-a numărat printre primele persoane care au intrat în marea familie E.ON Dialog. A crescut și a evoluat odată cu compania și a avansat de la Agent Servicii Clienți, la Specialist Calitate și de curând ocupă poziția de Specialist Procese. „În ultimii cinci ani, am avut parte de o multitudine de provocări, acestea ajutându-mă să devin angajatul de astăzi”, a mărturisit Andrada.

Potrivit acesteia, job-ul ei este unul captivant, plin de provocări, în care nu ai timp să te plictisești. Evenimentele sociale, caritabile, dar și activități de dezvoltarea personală, sunt doar câteva dintre lucrurile ce au determinat-o pe Andrada să rămână alături de E.ON Dialog. „O mulțime de avantaje oferite de companie ajută la formarea unui cadru de muncă perfect adaptat pentru timpurile actuale, însă cel mai mare avantaj, din punctul meu de vedere, este posibilitatea de a lucra remote”, a mai spus Andrada.

„E.ON Dialog mi-a oferit mereu susținere”

E.ON Dialog pune accent pe pregătirea angajaților, drept dovadă, în primele două luni, aceștia iau parte la un training complex, în care se familiarizează cu specificul industriei energetice din Germania, învață procesele și sistemele specifice E.ON.

Încă de la început, acest lucru a fost apreciat de angajații noi, fiindcă le-a ușurat integrarea.

Denisa, parte din echipa E.ON Dialog încă de la început, participă activ la integrarea noilor colegi. „În ultimele luni am început să ofer suport noilor colegi din noua noastră locație din Sebeș. Aici am cunoscut oameni minunați și ambițioși, de care sunt foarte mândră pentru că într-un timp foarte scurt au reușit să ajungă la un nivel avansat și sa formeze o echipă foarte unită”, a povestit Denisa Corjescu.

„Consider că pentru a-ți dezvolta abilitățile și a-ți pune în valoare calitățile la locul de muncă ai nevoie de ajutorul și susținerea companiei, lucru pe care E.ON Dialog mereu îl oferă angajaților. Sunt o fire perfecționistă, îmi place să fiu mereu informată și la curent cu toate noutățile și schimbările din domeniul meu de muncă. Cred că aceste aspecte nu m-au ajutat doar pe mine, ci și echipa din care fac parte, astfel încât am reușit să obținem rezultate mult mai bune, stabilind împreuna un obiectiv comun. De-a lungul celor 5 ani am participat la cursuri de specializare/perfecționare a programelor în care lucrez și trebuie să recunosc că uneori am întâmpinat și dificultăți, dar cred că fără acestea nu aș fi reușit să evoluez sau să obțin rezultatele pe care le am în prezent.”

Cursurile de formare profesională, evenimentele de echipă, renumitele petreceri de Crăciun/ vară, acțiunile angajaților întreprinse în folosul comunității, asigurarea medicală privată și abonamentul sportiv sunt doar câteva dintre beneficiile pe care Denisa le apreciaza la angajatorul ei.

De la Servicii Clienți, la Business Administration

E.ON Dialog știe să își susțină angajații și să le aprecieze valoarea. Nicio calitate nu trece neobservată și mereu este recompensată.

Călin s-a alăturat echipei E.ON Dialog pe postul de Agent Servicii Clienți, iar după doar câteva luni, a participat la un interviu intern pentru postul de Referent Business Administration, poziție pe care o ocupă și astăzi. „În ultimii cinci ani am luat parte la traininguri/seminarii care m-au ajutat mult în dezvoltarea profesională, dar și personală. Provocări cred că întâmpinăm zilnic, dar cel mai important este felul în care le depășim. Am trecut prin multe schimbări, dar toți suntem de părere că cea mai importantă a fost readaptarea la timpurile și cerințele actuale”, a mărturisit Călin.

„Am crescut și m-am redescoperit cu E.ON Dialog”

Ioana spune că „E.ON Dialog nu este doar un loc de muncă, ci locul unde angajații sunt lăsați să își întindă aripirile și să aspire la o dezvoltare armonioasă.”

„Am ocupat inițial postul de Responsabil Servicii Energie. Datorită bunelor mele cunoștințe tehnice am fost implicată în procesul de evaluare a calității, iar apoi am devenit Trainer pentru proiectul în care m-am specializat”, a povestit Ioana.

Aceasta a mărturisit că a lucrat într-un mediu unde s-a putut dezvolta pe plan personal, având acces la o varietate de resurse, precum training-uri, școlarizare la birou sau online, programe pentru dezvoltarea talentelor, mentorat, coaching, dar și oportunitatea de a învăța de la oameni cu experiență în domeniu. „Pot spune că am crescut frumos cu E.ON Dialog, m-am redescoperit și reinventat cu fiecare provocare pe care am primit-o. Întotdeauna am fost susținută și am devenit tot mai sigură pe capacitățile mele de a forma profesional noii colegi”, a spus Ioana.

E.ON Dialog a câștigat încrederea atâtor angajați fiindcă oferă un mediu de lucru în care oamenii pot comunica autentic, învăluiți într-o atmosferă excelentă.

Experiența unui Team Leader la E.ON Dialog: „E o provocare și o bucurie”

Daniel și-a început cariera în E.ON Dialog ca Responsabil Servicii Energie, pentru ca mai apoi să devină Team Leader pentru una din echipele din Back-Office.

„În acești 5 ani am descoperit ca E.ON Dialog este altceva, pentru mine este unic. Compania îți oferă șansa de a te dezvolta atât profesional, cât și personal. Aici am avut parte de foarte multe momente frumoase, am participat la cursuri și module de pregătire de cea mai bună calitate, am călătorit la colegii din Germania unde am acumulat experiențe noi. Postul de Team Leader este pentru mine o provocare în fiecare zi, dar în același timp și o bucurie. Noi toți suntem diferiți, avem experiențe diferite, purtăm la noi tot timpul un bagaj pe care l-am acumulat prin tot ceea ce am trăit până acum. Provocarea unui Team Leader este de a se adapta la fiecare coleg în parte, de a aduce echipa împreună și a o face să funcționeze ca un întreg. E.ON Dialog are foarte multe de oferit, trebuie doar să vrei să vezi și să te implici”, a povestit Daniel.

E.ON Dialog face angajări

E.ON Dialog continuă să răsplătească performanță și să asigure un mediu de lucru plăcut. Pachetul salarial este atractiv, iar lista beneficiilor este lungă. Fiecare persoană care alege să se alăture echipei este recompensat cu bonusuri de perfomanța, prime de sărbători, asigurare medicală privată, abonament 7Card, tichete de masă și multe alte beneficii. Evenimentele organizate cu scopul de a închega echipa sunt extrem de valoroase și bine primite de angajați. Programul de lucru este hibrid, ceea ce înseamnă că angajații au posibilitatea să lucreze atât de acasă cât și de la birou.

Dacă îți dorești să faci parte dintr-o companie care pune preț pe angajați și pe nevoile lor, atunci ai ajuns în locul potrivit. Persoanele vorbitoare de limba germană (începător, mediu sau avansat) pot avea parte de toate aceste beneficii și se pot dezvolta pe toate planurile, fiindcă E.ON Dialog face angajări pentru toate departamentele din toate cele trei locații, Sibiu, Mediaș și Sebeș.

CV-urile pot fi trimise pe adresa de e-mail recutare-dialog@eon.com, iar detalii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0770 300 900. Rămâneți în contact cu E.ON Dialog și pe pagina de Facebook și Instagram.