CSC 1599 Șelimbăr a câștigat sâmbătă, la Cisnădie, scor 1-0 cu Dumbrăvița și echipa lui Claudiu Niculescu și-a consolidat locul 2 în Liga 2.

Pe Stadionul Măgura din Cisnădie, echipa lui Claudiu Niculescu a deschis scorul încă din minutul 4, când Monea centrează din corner și fundașul central Radu Crișan a înscris din fața porții. Gazdele se puteau desprinde în minutul 21, când șutul ibericului Rodri Hernandez a lovit bara porții.

Șelimbărenii au mai avut o bară în minutul 58, când francezul Panos a tras din lovitură liberă în transversală. Timișenii au avut și ei o ocazie mare în minutul 62, după o învălmășeală în careu, la care mingea a lovit bara. Camerunezul Moussinga putea da lovitura pe final, dar a tras slab din poziție foarte bună.

Până la final, Șelimbărul și-a menținut avantajul, s-a apărat organizat și a întrerupt o serie de trei meciuri consecutive fără victorie.

”Călăreții roșii” s-au impus cu 1-0 și au egalat la puncte liderul Unirea Slobozia, însă ialomițenii au un golaveraj mai bun. De altfel, singurul eșec din acest sezon al echipei lui Niculescu a fost chiar cel cu Slobozia. Mai important este însă faptul că Șelimbăr are opt puncte avans față de locul 7 și pas cu pas, se apropie de obiectivul propus, un loc în play-off.

Remus Șerban: ”Suntem foarte fericiți”

Președintele secției de fotbal a clubului, Remus Șerban spune că echipa a luat o opțiune importantă pentru play-off. ”Trei puncte foarte importante, a fost un meci greu, foarte disputat, contra unei echipe bune din Liga 2, o formație foarte muncitoare. Am înscris foarte repede, am mai avut câteva situații de a marca, dar scorul a rămas 1-o și suntem foarte fericiți pentru cele 3 puncte. Ne bucurăm de acest parcurs foarte bun, sper să continuăm tot așa și să intrăm în iarnă cu puncte, ca să nu avem probleme. Am luat o opțiune serioasă pentru play-off cu aceste trei puncte câștigate cu Dumbrăvița. Noi am avut o pregătire foarte bună în vară și eram încrezători într-un parcurs foarte bun. Urmează un joc interesant la Miercurea Ciuc, sperăm să facem un meci bun, toate partidele noi le tratăm la victorie, mergem acolo să câștigăm” a anunțat Remus Șerban.

CSC Șelimbăr: Roșca – Palmeș, Lumbu, Crișan, Mitrea – Moussinga, Panos – Monea (Alexe 86), Schieb (Năstăsie 67), Rodri Hernando – Rotund. Antrenor: Claudiu Niculescu.

