După remiza de sâmbătă de la Galați, scor 1-1, antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a acuzat eroarea din defensivă la faza care a dus la penalty-ul pentru gazde din finalul jocului.

Sibienii au dat deschis scorul la Galați în minutul 70, după ce Lovric și-a trimis mingea în proprie poartă după un șut al lui Neguț blocat de portar. Oțelul a egalat, în minutul 89, din penalty, prin Alex Pop.

Rezultatul l-a nemulțumit pe Marius Măldărășanu (48 ani), care își dorea o victorie la Galați, chiar dacă Sibiul nu a jucat deloc strălucit în repriza secundă.

”Sunt meciuri când poți câștiga jucând prost”

”Dacă stăm să vorbim strict de aspectul jocului, a fost un joc urât. Când ești egalat în minutul 88, îți pare rău că pierzi două puncte. Nu știu dacă am fi meritat, este o realitate, poate doar datorită efortului făcut de băieți. Sunt meciuri când poți juca prost și câștiga, când Dumnezeu îți dă cu două mâini, trebuie să iei! Noi am făcut o singură eroare la penalty, deși eram bine așezați numeric, din păcate, nu am interpretat bine faza și momentul, iar adversarul a primit penalty pe final de joc. Ne doream mai mult, două puncte însemnau mult și pentru moral, am fi urcat și în clasament, dar mergem înainte” a spus tehnicianul Sibiului.

”O eroare ne-a costat victoria”

Neguț a contribuit la golul lui FC Hermannstadt, la doar un minut după ce intrase pe teren. Antrenorul Mariu Măldărășanu spune că defensiva sa nu a urcat prea mult, Oțelul fiind foarte periculoasă pe contre rapide.

”Neguț este un jucător care merită să joace și el, dar și Gabi Iancu. Etapa trecută Iancu merita să joace, dar am ales să jucăm cu Neguț în spatele lui Paraschiv, de data asta a jucat Gabi, are alt profil, dar pe parcurs era normal să venim și cu Cristi. Mă bucur pentru el, pe insistența lui a ieșit golul. Noi încercăm să jucăm, dar contează și adversarul, Oțelul este o echipă foarte bună pe tranziție și contraatac, am încercat să nu mergem foarte sus, să nu aibă posibilitatea să joace în spatele apărării, am reușit, pentru că nu au avut situații în prima repriză. Ne doream să fim eficienți, a fost o greșeală care ne-a costat victoria. După calitatea jocului nu o meritam, dar ținând cont că am primit gol pe final, era o victorie foarte bună pentru noi!”, a declarat Marius Măldărășanu, la flash-interviul de la finalul meciului de la Galați.

