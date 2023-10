Filarmonica de Stat Sibiu este condusă de Cristian Lupeș, dirijor recunoscut pentru activitatea artistică revoluționară. Nu s-a născut și nici nu a crescut în Sibiu, însă orașul l-a atras datorită faimei culturale extraordinare, pe care niciun alt oraș din România nu o are.

Cristian Lupeș a venit la emisiunea „Ora de Cultură” și a vorbit, printre altele, despre momentul în care a decis să se stabilească în Sibiu. Dirijorul s-a născut în Onești, după care s-a mutat la Cluj-Napoca, acolo unde a studiat Fizică-Chimie, iar mai apoi a ajuns la București. A urmat cursuri în străinătate și a colaborat cu mari dirijori internaționali. Apoi s-a mutat la Sibiu, un oraș care are o faimă culturală extraordinară, după cum spune chiar el. „Sibiul are, în primul rând, o faimă culturală extraordinară, așa cum nu are niciun oraș în țara asta. Este o regiune culturală, este o regiune care are preocuparea asta, este o regiune care se promovează mult prin manifestările culturale și prin viața culturală, prin ceea ce programează. Sibiul este un loc în care, ca dirijor, am mai venit, am vizitat Filarmonica și am avut câteva proiecte împreună. Îmi aduc aminte, am senzația că prin 2012, poate greșesc, dar în jur de 2012, am dirijat și concertul de Ziua Națională aici, la Sibiu, și în sală se afla fostul primar, actualul președinte.

Dirijorul a spus că și-a dorit să aducă un concept artistic interesant la Filarmonica de Stat din Sibiu și să o transforme într-o instituție cu veleități europene. „Sibiul a fost o opțiune și pentru că, la un moment dat, a apărut ca oportunitate, viața mea fiind o viață de implicare masivă în zona culturală, organizare de evenimente. În primul rând, viața mea artistică de dirijor mă făcea să fiu foarte mobil. Călătoream la aproape toate filarmonicile din țară sau la orchestre din străinătate cu proiecte sau concerte, dar îmi umpleam activitatea cu multe proiecte, finanțări culturale pe care le obțineam din diferite surse. Așadar, viața mea era oricum foarte mobilă. Când a apărut oportunitatea de a veni la Sibiu, mi-am spus că este un moment bun și vârsta mi se potrivea, prin care să pot să fac ceva mai mult decât un eveniment bun sau un concert bun. Am zis că este momentul să dau mai mult din mine, să sacrific. Cred că avem fiecare datoria să sacrificăm ceva din sine. Și atunci am considerat că sunt la vârsta la care am și experiența necesară și puterea necesară încât să schimb ceva mai mult decât un sunet la concert sau să aduc un concept artistic interesant, și anume să transform, dacă se poate și dacă este necesar, o instituție de cultură într-o instituție cu veleități europene, mobilă, versatilă”, a adăugat Cristian Lupeș.

Ai aflat că