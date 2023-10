Carmen Zaharia, medic șef de secție la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu, a fost plasată sub control judiciar pentru săvârșirea a nouă infracțiuni de luare mită. Medicul psihiatru le cerea bani și alimente pacienților pe care îi consulta, în condițiile în care veniturile sale lunare depășesc 25.000 de lei.

Judecătorii au respins, zilele trecute, propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu de a o aresta preventiv pe Carmen Zaharia, medicul șef de secție de la Spitalul de Psihiatrie. Aceștia au dispus plasarea ei sub control judiciar pentru următoarele două luni, timp în care nu mai are voie să intre în spital și să părăsească județul.

Carmen Zaharia este cercetată pentru săvârșirea a nouă infracțiuni de luare de mită. Acesta ar fi primit de la pacienți, pe parcursul lunilor februarie-iulie 2023, sume de bani cuprinse între 200 și 500 de lei, produse alimentare și nealimentare, pentru a îndeplini îndatoriri care intrau în atribuțiile sale de serviciu.

Ce avere are medicul Zaharia

Carmen Zaharia este din Focșani și a studiat Medicina la Iași. De mai mulți ani, ea locuiește la Sibiu, fiind angajată a Spitalului de Psihiatrie.

Potrivit declarației de avere depuse în 2022 și publicată pe site-ul spitalului, Carmen Zaharia are trei terenuri agricole, dobândite printr-o moștenire, în județul Vrancea. Medicul mai are trei case de locuit, dar și un apartament. Două dintre case și apartamentul sunt în Focșani și au fost dobândite în anul 2021. Are, de altfel, o casă în Șura Mare, dobândită în anul 2009, prin contract de vânzare-cumpărare, având o suprafață de 119 metri pătrați. Medicul șpăgar conduce un autoturism marca Mercedes din anul 2007.

Din documentul public reiese că, în anul 2022, Zaharia avea în conturile bancare peste 40.000 de euro plus titluri de stat la Trezorerie în valoarea de 165.000 de lei.

Salariul lui Carmen Zaharia este și el public. Potrivit declarației de avere, medicul șef de secție încasează de la spital 237.005 lei pe an, ceea ce înseamnă 19.750 lei pe lună. De asemenea, Zaharia mai încasează încă 70.000 lei pe an, adică undeva la 5.800 lei pe lună, de la cabinetul medical de pe bulevardul Vasile Milea, unde oferă servicii medicale particulare. La acestea, în anul 2022 s-a mai adăugat și suma de 9.000 de euro, obținută prin cedarea folosirii unui imobil.

