Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman a anunțat public că nu are ce reproșa arbitrajului de la Galați, acolo unde gazdele au primit un penalty controversat în minutul 88, din care au egalat.

În minutul 88 al jocului Oțelul Galați – FC Hermannstadt scor 1-1, centralul Sebastian Colțescu a acordat ușor un penalty pentru gazde, la o fază la care portarul Căbuz a intervenit la un balon în fața lui Cârjan. Atacantul Oțelului a fost primul la minge, apoi s-a ciocnit de Căbuz și a căzut în careu. VAR a validat decizia lui Colțescu, iar gălățenii au egalat pe final. Sibienii deschiseseră scorul în minutul 70, printr-un autogol al lui Lovric.

Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman a spus că la intervenția lui Căbuz a fost penalty clar și nu are ce reproșa arbitrajului lui Sebastian Colțescu (București).

”Dacă a existat contact, atunci a fost și penalty. După joc am văzut declarațiile lui Căbuz, Neguț și Măldărășanu, toți au spus că a fost penalty. Am fost portar și știu, 100% a fost penalty. Din punctul meu de vedere, nu avem ce reproșa arbitrului de la Galați, a fost un arbitraj bun. Am înțeles că sunt multe comentarii pe facebook, dar acei oameni foarte pricepuți să facă o analiză la toate partidele de până acum și să vadă dacă am fost dezavantajați sau nu de arbitraje” a declarat Dani Coman, conducătorul lui FC Hermannstadt.

Cu 20 de puncte din 14 jocuri, FC Hermannstadt este pe locul 5 în Superligă. Echipa lui Măldărășanu mai poate coborî o poziție până la finalul etapei, doar dacă Farul nu pierde la CFR Cluj.

