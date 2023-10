Sibianul prins într-o balotieră, lângă Ocna Sibiului, se află în stare gravă la spital. Este intubat și ventilat mecanic, spun doctorii.

Bărbatul prins într-o balotieră, în apropiere de Ocna Sibiului, care a stat blocat în utilaj o noapte întreagă se află la spital intubat. „Pacientul a ajuns la UPU, in stare foarte gravă, intubat. A fost preluat de medicii din urgență care i-au acordat îngrijiri. Pacientul este policontuzionat prin strivire, în stare de șoc și a fost internat direct in terapie intensivă unde se afla acum. Este in continuare intubat, ventilat mecanic, fiind în stare foarte gravă”, transmite purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Sibiu, Decebal Toderiță.

