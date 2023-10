Mai mulți localnici din comuna Cârța sunt indignați de prețul pe care trebuie să îl plătească pentru apă. Dacă în urmă cu doi ani plăteau 7,5 lei pe metru cub de apă, acum prețul este dublu, iar calitatea apei este îndoielnică, spun cetățenii.

În urmă cu doi ani, din cauza desființării conductei de apă care făcea legătura între Cârțișoara și Cârța, locuitorii comunei Cârța sunt racordați la conducta companiei Apa Târnavei Mari. Locuitorii sunt nemulțumiți de raportul preț calitate. În prezent, sunt nevoiți să plătească aproximativ 13 lei pe metru cub. Mai mult, o parte dintre ei folosesc filtre de apă și spun că apa de la robinet este murdară și cu nisip. Prețul a crescut în ultimii ani de la 7,5 metru cub, la 13 lei metru cub de apă.

„Prețul la apa și canalizare a crescut fabulos, deși în comună avem stație proprie de tratare a apei. Ea nu este folosită la momentul de față, explicația fiind că apa vine direct tratată de la rețea, însă nu este așa. Apa ajunge în rețea murdară și cu nisip. Probabil că mulți localnici nici nu știu lucrurile acestea, însă persoanele care și-au pus filtre pot observa cât de murdare sunt și ce se scoate la schimbarea lor. Apa pe care o consumăm zilnic este la suprapreț. Tind să cred că apa în comuna Cârța este mai scumpă decât la oraș”, spune o localnică.

Primarul comunei Cârța spune că cel mai probabil oamenii sunt nemulțumiți de prețul apei, care, într-adevăr, a crescut semnificativ. Cât despre calitatea apei, acesta spune că nu a observat nereguli. „În urmă cu doi ani de zile apa era administrată de primărie. Conducta de apă care ajungea la Cârța venea de la Cârțișoara. Conducta respectivă s-a închis iar acum este conducta Apei Târnavei Mari care vine de la Arpașu de Sus și duce până la Mediaș. Noi am avut stația unde noi tratam apa și noi o furnizam, dar de doi ani de zile noi am predat serviciul de apă și canalizare celor de la Târnava Mare. Apa vine tratată direct de la Arpașu de Sus, de aceea s-a și scumpit. Noi nu am mai administrat-o pentru că nu am mai avut sursa de apă. Conducta venea de la Cârțișoara și ajungea la Agnita, dar s-a închis. Eu îi cred pe oameni că sunt nemulțumiți pentru că a crescut prețul la apă, dar dacă nu ne mutam la Apa Târnavei Mari, rămâneam fără. Nu a venit nimeni la primărie să reclame că este apa murdară”, spune primarul comunei Cârța, Daniel Cîndulețiu.

