Managerul Filarmonicii de Stat, Cristian Lupeș, a vorbit în cadrul interviului „Ora de Cultură” despre posibile schimbări aduse unor evenimente consacrate la Sibiu, dar și despre proiecte noi, care vor lua naștere din luna decembrie.

Este posibil ca evenimentul cu tradiție, Zilele Muzicii Romano Americane, să treacă prin mai multe transformări. Managerul Filarmonicii susține că trebuie găsită o rezolvare în ceea ce privește data începerii evenimentului. „Chiar dacă am avut mare succes și anul acesta cu Zilele Muzicii Romano Americane, un proiect care este de vreo 20 de ani, ne este greu să îl impunem foarte puternic publicului pentru că începe la o zi după ce se termină FITS-ul. Președintele ne-a oferit patronajul, publicul a venit, dar simțim că trebuie să facem o schimbare în interiorul proiectului și am o idee. E un proiect la care ținem pentru că are o durată, are o viață, o istorie, dar dacă nu găsim o rezolvare, va trebui să ne gândim foarte bine dacă îl transformăm sau nu”, a spus Lupeș.

Managerul Filarmonicii de Stat din Sibiu anunță și evenimente noi, începând cu luna decembrie. „Daruri muzicale” este cel mai nou proiect al Filarmonicii și va debuta în luna decembrie. „Avem proiect nou, „Daruri muzicale”, care se desfășoară pe toată luna decembrie. Începe pe 1 decembrie cu Ziua Națională și vă vom invita să vedeți pe scenă muzica primului balet compus în România, care se cheamă „La piață” de Mihail Jora, cu alte lucrări în completare și cu niște soliști balerini ai Operei Naționale din București”, anunță managerul Filarmonicii de Stat Sibiu.

