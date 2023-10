Sibianul Paul Popa și clujeanul Tudor Mârza au devenit campioni naționali la Swit Cup și clasa RC5N, după ultima etapă a Campionatului Național de Raliuri, care s-a desfășurat în weekend, la Brașov.

Echipajul reprezentând ACS Motorsport Sibiu, compus din Paul Popa și Tudor Mârza a devenit campion naționali la Suzuki Cup 2023, după succesul pe macadamul brașovean, din ultima etapă a Campionatului Național de Raliuri. Odată cu succesul de la Brașov, echipajul compus din Popa și Mârza a devenit campion Swift Cup și totodată campion la clasei RC5N.

”Sunt primele mele titluri la raliuri, la seniori. Au fost șapte etape în acest sezon, am participat la cinci, am câștigat 4 din ele și am obținut un loc 2. La o etapă nu am putut participa din motive medicale, iar la alta din motive financiare” a spus sibianul Paul Popa. Echipajul a concurat la bordul modelului Suzuki Swift Sport.

Echipajul de la ACS Motorsport Sibiu și-a fixat și obiective îndrăznețe pentru sezonul viitor, când targhetul este participarea în cupele europene. ”Îmi doresc să schimbăm materialul de concurs și să mergem la o clasă superioară, dar și să avem ieșire in afara granițelor țării, în cupele europene” a mai declarat pilotul Paul Popa.

