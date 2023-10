Mai multe ape din județul Sibiu sunt poluate din cauza persoanelor, dar și a mai multor firme, care deversează canalizarea menajeră în râuri.

În cadrul ședinței Colegiului prefectural, inginerul șef al SGA Sibiu a vorbit despre problema care persistă în mai multe localități din Sibiu. Mai exact, în continuare sunt persoane care deversează canalizarea menajeră în râuri. Reprezentantul SGA Sibiu a spus că astfel de deversări se fac în râuri din Rășinari, Avrig și Porumbacu.

„Poluatorii în județul Sibiu sunt în mare parte pe râurile, apă de suprafață, persoane care deversează încă în râu canalizarea menajeră. Mă refer la persoane fizice și anumite firme în zone în care nu există rețea de canalizare, mai exact în zona Rășinari, în zona de nord a Făgărașului, măr refer la Racovița, Avrig și Porumbacu”, spune reprezentantul SGA Sibiu, Sebastian Forir.

Primarul localității Avrig a spus că a primit mai multe sesizări în ceea ce privește poluarea râurilor, însă nu au fost găsite sursele deversărilor. Totodată, conducerea primăriei Avrig a luat măsuri pentru prevenirea poluării, mai ales că zona este una turistică. „Am mai avut astfel de sesizări, dar după ce am făcut mai multe controale cu Garda de Mediu, nu am identificat nimic. În schimb, am instituit un registru pentru a monitoriza cât de des se face vidanjarea foselor septice. Reamintesc că Valea Avrigului nu are canalizare”, a spus primarul localității, Adrian Dumitru David.

