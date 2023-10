Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a ieșit public după declarațiile date în Ora de Sibiu de președintele clubului, Dani Coman, iar tehnicianul are opinii total diferite față de conducător.

Tehnicianul este convins că nu a fost penalty în finalul jocului de la Galați, scor 1-1 la intervenția lui Căbuz și a acuzat și alte erori importante făcute în acest sezon împotriva echipei sale.

”A apărut într-un ziar local cum că eu aș fi spus că a fost penalty, nu este adevărat. După meci am analizat la cald și prin prisma a ceea ce am văzut de pe bancă, avem un contraatac pe care nu îl finalizăm, apoi în momentul următor, pe o așezare bună a noastră apare o situație de penalty. Nu aveam cum să declar că a fost penalty, nu revăzusem faza. După ce am revăzut faza, consider că în primă fază este joc periculos la atacul cu talpa al jucătorului de la Oțelul. Dacă nu dai fault în acea fază și totuși există un contact între urechea lui Căbuz și atacant, în general se judecă și intensitatea, care nu a existat. Dacă ne uităm și la jucătorul care aduce mingea în careu, el ridică mâinile dezamăgit de ratarea colegului, nicidecum să ai tendința să reproșezi arbitrului că nu a dat penalty. Sebi Colțescu arată întâi 6 metri, după care nu știm ce i s-a spus în cască, apoi duce mâna spre punctul cu var. Din păcate este o eroare care a făcut să nu mai avem două puncte în clasament” a spus Măldărăsanu.

”Dacă Colțescu vrea ca un meci să se termine 3-3, așa se termină!”

Măldărășanu a acuzat public și alte erori de arbitraj făcute împotriva lui FC Hermannstadt în jocurile cu Sepsi, Rapid și Petrolul. ”De-a lungul timpului am vorbit rar de arbitraj, sezonul trecut am făcut-o după foarte multe erori împotriva noastră, de data asta sunt mai multe situații de genul, am avut penalty în meciul de cupă cu Sepsi nu s-a dat, fault la Paraschiv în faza premergătoare golului primit cu Rapid, penalty la Oroian nu ni se dă în același joc. Avem gol valabil cu Petrolul, arbitrul arată centrul, merge la VAR, își schimbă decizia însă pe niște reluări neconcludente, pentru că mi s-a zis că se judecă un henț al lui Paraschiv. Nu vreau să ne ascundem în spatele erorilor de arbitraj, am spus că nu meritam victoria cu Oțelul, dar au fost meciuri în care am jucat bine și am pierdut puncte, cu Farul, FCSB și Rapid. De ce nu putem câștiga pe fondul unui joc prost și e normal să fim supărați ca am luat gol în minutul 89 pe o eroare de arbitraj, cu tărie spun lucru ăsta. Sebi Colțescu este un arbitru foarte bun, dacă vrea ca un meci să se termine 3-3, așa se termină, cine vrea să înțeleagă ce vreau să spun, înțelege”.

”Riscăm să îndepărtăm actualii investitori”

După ce Ora de Sibiu a anunțat în exclusivitate că echipa FC Hermannstadt riscă să rămână fără finanțatori, dacă echipa mai repetă evoluția modestă de la Galați, Măldărășanu spune că există și acest risc, dar o dă pe erorile de arbitraj. ”Muncim cu toții, eu vreau să mă autodepășesc, să ajung la un alt nivel, jucătorii la fel. Patronii fac eforturi mari, bagă bani, suntem un club în insolvență, au fost probleme în trecut. Ne uităm la Liga 2 ce se întâmplă, sunt multe echipe pe poziție de play-off care nu au drept de promovare pentru că nu au un parteneriat cu un investitor. Din păcate nu se înghesuie nimeni să vină la fotbal, atunci de ce să facem astfel de erori și să riscăm să îndepărtăm actualii investitori? Pentru că există și riscul acesta” a mai spus Măldărășanu.

”Băieții nu puteau susține efortul”

Tehnicianul și-a continuat rechizitoriul și după afirmațiile lui Dani Coman, care s-a declarat nemulțumit de atitudinea unor jucători în meciul de la Galați și a anunțat că va discuta cu ei.

”S-a vrut să se devieze atenția de la eroarea de arbitraj și să ducă atenția către jucători. Publicul nu are cum să știe că în dimineața jocului cu Dinamo foarte mulți jucători au fost bolnavi, acea gripă, cel mai rău a fost Stoica. A fost cald, ne-a fost teamă de acel meci, din fericire am câștigat, Stoica a cerut schimbare pe final. Am ajuns la hotel, au fost testări, unii au rămas izolați până la deplasarea de la Galați, 80% au fost foarte bolnavi. În primele două zile din ciclul săptămânal, Petrescu și Stoica nu s-au antrenat, după care antrenamentele au fost mai lejere, băieții nu puteau susține efortul. La Galați atâta s-a putut, nu că nu au avut atitudine” a mai spus Măldă.

