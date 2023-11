FC Hermannstadt s-a impus miercuri cu 6-0 în meciul de cupă din deplasare cu Progresul Pecica, echipă care evoluează la Liga 3.

Deși antrenorul Marius Măldărășanu a folosit la Pecica a doua garnitură, Sibiul nu a avut nicio emoție în a obține victoria.

Fonseca a deschis scorul în minutul 24, după ce a interceptat un balon în careul advers. În minutul 33, Biceanu face 2-0 cu un eurogol, șut la vinclu de la peste 30 de metri. Petrișor Petrescu putea marca și el, dar a tras în transversală din lovitură liberă. Sibiul a intrat la pauză cu 3-0, după ce Fonseca a concretizat centrarea lui Oroian.

În minutul 52, Petrescu este faultat în careu și Neguț înscrie din penalty pentru 4-0. Oroian punctează pentru 5-0 în minutul 58. Scorul final, 6-0 a fost stabilit de G. Iancu printr-o execuția frumoasă, șut la vinclu din marginea careului. Pe final au apărut și portarul Uțiu, la primele minute în acest sezon, dar și Ad. Petre, după două luni în care nu a prins lotul.

După două jocuri, FC Hermannstadt a acumulat 4 puncte și va juca în ultima etapă de grupă la Târgoviște, acolo unde este obligată să câștige pentru a mai spera la calificare. Petrolul Ploiești și Corvinul au câte 6 puncte și sunt favorite la calificare, având meciuri accesibile în ultima etapă.

Astfel, Petrolul va juca acasă cu Sepsi, în timp ce Corvinul va juca la Pecica. Pentru a prinde unul din primele două locuri, echipa lui Măldărășanu are nevoie ca Petrolul sau Corvinul să nu câștige meciurile din ultima etapă. În cazul în care una din cele două echipe face egal, FC Hermannstadt o egalează la puncte și va fi avantajată de golaverajul general.

Dani Coman: ”Îmi doresc să demonstrăm că vrem să facem performanță”

Președintele FC Hermannstadt, Dani Coman a fost mulțumit de evoluția echipei sale la Pecica. ”Un meci bun, am jucat cu o echipă bună de Liga 3, ne amintim de meciul cu Petrolul, câștigat greu de prahoveni, deși au avut posibilitatea să joace cu un om în plus. Eu sunt mulțumit de joc, de rezultat și îmi doresc să demonstrăm în continuare și în cupă și în campionat că suntem o echipă care își dorește să facă performanță. Noi ne dorim să câștigăm fiecare meci, indiferent de competiție, așa încercăm să ne dezvoltăm, așa încercăm să creștem. Sunt mulțumit de ce am realizat până acum la Sibiu, normal, ne dorim cu toții obiective mărețe în viață” a declarat Dani Coman.

FC Hermannstadt: Muțiu (Uțiu 71) – Oroian, Stoica, Antoche, Ciubotaru – Petrescu, Murgia, Biceanu (Sota 59), Bărbuț (Butean 59) – Fonseca (Petre 59), Neguț (G. Iancu 71). Antrenor: Marius Măldărășanu.

