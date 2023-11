Invitat la Ora de Sport, președintele clubului ACS Mediaș, Ionuț Buzean a estimat că echipa are nevoie de un buget de minim 800 mii euro, pentru a putea rezista la nivel de Liga 2.

Echipa de Liga 3 ACS Mediaș 2022 este un club privat și primește finanțare de la Primăria locală și Romgaz. Deocamdată, bugetul clubului este departe de a fi unul suficient pentru a ataca promovarea și a rezista în Liga 2.

”Referitor la finanțările de care dispunem în acest an, eu consider că sunt unele care ne pot asigura o liniște, însă nu cred că ne pot asigura un sezon viitor în Liga 2. Cu siguranță, dacă vom rămâne acolo sus, probabil că vor fi și alte discuții și există posibilitatea să primim o bugetare mai consistentă. Avem sprijinul Primăriei Mediaș și l-am avut încă de la început. Este un pic mai dificil, pentru că noi suntem un club privat, Primăria nu este acționar, suntem finanțați printr-un ghid care este destul de restrictiv, însă, încet, încet, ne punem la punct cu absolut totul. Din buget, Primăria Mediaș asigură aproximativ jumătate, cealaltă jumătate vine de la Romgaz. Dacă ar veni și Transgaz ar fi fantastic, practic ne-am întoarce în timp și am fi finanțați din nou, cum era Gaz Metan finanțată odată” a explicat Ionuț Buzean.

”Minimum de cheltuieli la club”

Conducătorul clubului spune că la ACS Mediaș și-a propus minimalizarea cheltuielilor, pentru a nu se ajunge în situația din trecut a echipei Gaz Metan, intrată în faliment după ce a acumulat datorii uriașe.

”Eu sunt un om foarte chibzuit și cumpătat, încerc să duc acest club la minimum de cheltuieli. Consider că dacă o să păstrăm cumpătarea în cheltuieli și mai departe, clubul acesta va avea un viitor foarte frumos. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor, eu mai am mandat încă jumătate de an. Practic, în momentul în care am fost votat a fost vot pe doi ani de zile, vedem ce va fi vara următoare. Încă o dată, repet, fac lucrul ăsta voluntar. Eu am un business, de e acolo îmi câștig existența. Chiar fac un act civic, un act pentru comunitate” a mai spus fostul jucător emblematic al Gazului Metan.

”Avem un Centru de juniori foarte mare”

Pentru a rezista în eșalonul secund, ACS Mediaș are nevoie de minim 800 mii euro. ”În Liga 2 aproximez că ne-ar trebui undeva la vreo 7,800 de mii de euro, pentru că avem un centru foarte mare de copii și juniori, cu 12 grupe, care sunt angrenate în competiții, din care trei sunt angrenate în competiții naționale. Banii aceștia ar fi ca să evităm retrogradarea. Acesta ar fi un buget, dacă am ajunge la un asemenea buget și să îl putem administra așa cum ne dorim. Repet, suntem un club privat, suntem administrați, suntem finanțați de către Primărie pe un ghid de finanțare care e destul de timid. Dar, obiectivul nostru este să creștem de la joc la joc, să formăm o echipă cât mai competitivă, să formăm cât mai mulți jucători pe care ulterior să-i putem vinde” a declarat la Ora de Sport preeșdintele clubului medieșean

Medieșean de origine, Ionuț Buzean și-a petrecut aproape toată cariera la Gaz Metan, jucând 296 de meciuri pentru echipă în perioada 1999-2001 și 2003-2017. A mai evoluat două sezoane la Petrolul.

