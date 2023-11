Invitat la Ora de Sport, Ionuț Buzean, președintele echipei de Liga 3 ACS Mediaș a dezvăluit cum a pornit vara trecută proiectul noii echipe de pe malul Târnavei Mari.

Pentru cei 9 membri fondatori ai clubului ACS Mediaș, prioritar a fost faptul ca juniorii din oraș să poată continua activitatea. În plus, Mediașul, un oraș cu tradiție în fotbal nu putea rămâne fără fotbal, după dispariția Gazului Metan.

Fostul jucător al Gazului Metan, Ionuț Buzean a preluat destinele noii echipei, ACS Mediaș 2022, alături de alți opt membri fondatori, toți fiind nume sonore în fotbalul românesc.

”Noua echipă a fost înființată în primul rând din dragoste pentru fotbal și pentru oraș. Să zic așa, ne-am strâns nouă oameni cu istoric fotbalistic la nivel de țară și îi pot enumera pe toți membrii fondatori: Eric de Oliveira, Costel Hanc, Cristian Pustai, Doru Dudiță, Dorin Roșca, Iosif Biro, Eugen Pârvulescu și subsemnatul. Practic, am vrut oarecum să le oferim o continuitate copiilor de la clubul defunct, să le oferim o competiție, să le oferim dreptul de a se afirma. Pe lângă asta, orașul Mediaș este un oraș cu cultură fotbalistică din punctul de vedere destul de vastă, având în vedere că din anul 2007, cu doar un an pauză, echipa din Mediaș a fost în permanență în Liga 1, cu performanțe notabile. În momentul în care am hotărât să facem acest club am fost la toți factorii decidenți din orașul Mediaș și am discutat cu dânșii despre inițiativa noastră. Cu toții au fost alături de noi, mai puțin compania Transgaz, care sperăm încă să se alăture proiectului nostru. Bugetul l-am asigurat în principal de la compania Romgaz, de la Primăria Mediaș și de la mulți sponsori locali” a declarat medieșeanul Ionuț Buzean la Ora de Sport.

Președintele clubului medieșean spune că peste 420 de copii activează la club, fără a achita taxe. ”Clubul nostru în momentul de față însumează aproximativ 420 de copii înscriși, care nu plătesc niciun tarif, nicio cotizație, nicio taxă. Am dorit să oferim această șansă, pentru că și nouă în trecut, ne-a fost oferită și iată că majoritatea dintre noi ne-am realizat în viață prin fotbal” a mai spus Buzean.

Doar trei meciuri pe Stadionul Gaz Metan

În sezonul trecut din Liga 4, ACS Mediaș a dus o luptă la baionetă cu Inter Sibiu și a făcut diferența în jocurile directe, în care s-a impus. Peste 4500 de fani au venit la returul barajului de promovare cu Gheorgheni, disputat pe Stadionul Gaz Metan. ”Bineînțeles că mi-a fost teamă că putem rata promovarea. Și Inter Sibiu, din punctul meu de vedere, ar fi jucat oricând în competiția de Liga 3, avea o echipă foarte bună, cu jucători cu experiență, care au evoluat în eșaloanele superioare. Chiar am vorbit și cu conducătorii lor și le-am spus că îmi pare rău că s-a întâmplat să nu se poată promova două echipe dintr-un singur județ. La barajul de promovare am avut aproximativ 5.500 de suporteri. Având în vedere că suntem un oraș care are undeva la 45.000 de locuitori este ceva fantastic, să-ți vină peste 10% din populație. Am jucat doar trei meciuri pe Stadionul Gaz Metan, ulterior am omologat stadionul doi” a explicat Buzean.

Fotbalist emblematic pentru Mediaș, Ionuț Buzean și-a petrecut aproape toată cariera în orașul pe pe malul Târnavei Mari, jucând 296 de meciuri pentru Gaz Metan în perioada 1999-2001 și 2003-2017.

