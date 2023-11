După 30 ani petrecuți ca jucător la Gaz Metan Mediaș, fostul fundaș stânga Ionuț Buzean a declarat la Ora de Sport că regretă dispariția clubului care a reușit performanțe importante în fotbalul românesc.

Ionuț Buzean s-a retras din carieră în 2017 și actualmente are o afacere, iar paralel se ocupă și de noul club ACS Mediaș, unde ocupă postul de președinte, fără a avea vreo remunerație. Fotbalist emblematic pentru Mediaș, Ionuț Buzean și-a petrecut aproape toată cariera în orașul pe pe malul Târnavei Mari, jucând 296 de meciuri pentru Gaz Metan în perioada 1999-2001 și 2003-2017. Buzean a fost pe teren și în 2011, când Gaz Metan a eliminat după o dublă manșă pe Mainz (Germania), în play-off-ul Ligii Europei, în cel mai important joc din istoria clubului. După 1-1 în Germania și 1-1 în returul de Mediaș, Gaz Metan a câștigat la loviturile de departajare. ”A fost cel mai important meci al carierei mele, eram atunci cinci localnici formați la centrul de copii, iar stafful și conducerea erau toți medieșeni” a detaliat Buzean, care a și marcat atunci la loviturile de departajare.

Dispariția medieșenilor din stafful administrativ este una din problemele care au condus la dispariția Gazului Metan. ”Vă dați seama, pentru mine în primul rând că este foarte greu după dispariția Gazului Metan, în sensul că am avut 30 de ani pe care i-am jucat acolo. Dar eu sunt lăsat de fotbal din 2017 nu am mai avut nicio legătură cu clubul, după ce am renunțat la cariera de fotbalist profesionist. Nu am administrat eu, nu știu exact să vă spun ce s-a întâmplat, pentru că sunt diverse lucruri. E dureros că în orașul nostru era doar Gaz Metan Mediaș și toată lumea care vine la stadion sau nu merge, știa de Gaz Metan” a spus Ionuț Buzean la Ora de Sport.

”Fără medieșeni în conducere și echipă, a scăzut interesul”

Odată ce medieșenii nu au mai fost în conducere și lot, a scăzut interesul față de echipă. ”O problemă a fost și că au dispărut medieșenii, nu neapărat din lotul de jucători, cât din staff-ul administrativ, este o realitate foarte tristă, dar eu zic că este un lucru adevărat. În ultima perioadă, fotbalul din Mediaș nu a mai fost administrat de către medieșeni. La fel, lotul de jucători, nu a mai în componență suficienți copii din oraș. Lumea nu a mai avut atât interes vizavi de echipa de fotbal. Și încet, încet, cum am zis, s-a diluat și a scăzut și interesul spectatorilor, interesul celor care au finanțat. Ulterior au apărut și problemele de ordin organizatoric, ulterior financiar. Apărând aceste probleme, s-au creat niște datorii și s-a ajuns în acest impas financiar și ulterior la insolvență și imediat falimentul” a explicat fostul fundaș stânga al Gazului Metan.

Actualul conducător al clubului medieșean nu vrea ca noul club să fie implicat în vechile datorii lăsate de Gaz Metan. ”Ne-am gândit și la preluarea palmaresului lui Gaz Metan, doar că trebuie să avem convingerea că nu luăm și datoriile uriașe după noi. Clubul Gaz Metan este încă în faliment, încă nu este foarte clar ce se va întâmpla și cu baza unde ne desfășurăm activitatea” a explicat Buzean.

”Curtean, cel mai răsunător transfer al Gazului”

Actualul staff al echipei de Liga 3 cuprinde doar medieșeni, oameni care pun și suflet la ACS Mediaș, pentru ca fotbalul să renască pe maul Târnavei Mari. ”Pe lângă membrii fondatori, avem în staff-ul nostru foarte mulți oameni de fotbal și oameni care, să zic așa, au scris istorie și la nivel de Liga 1 și la nivel de Liga 2. Alex Curtean tocmai ce a ieșit din iarbă, a jucat la cel mai înalt nivel în România. Să nu uităm că Mediașul a luat o sumă frumoasă pe el, a fost cel mai răsunător transfer și cel mai consistent, când Curtean a plecat la Timișoara. La fel, îl avem pe Dorin Roșca, care a dat trei ani la rând cel mai bun portar din România, el îl antrenează și pe Fabio Blaga. Avem pe Doru Dudiță antrenor secund și pe Mihai Ianc principal, un antrenor cu o vastă experiență la nivel de Liga 3. Un om de care aveam nevoie foarte mare” a mai spus președintele ACS Mediaș 2022.

