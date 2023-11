ACS Mediaș a câștigat sâmbătă, pe Stadionul ”8 Mai”, 2-0 cu Metalurgistul Cugir și rămâne pe locul 2 în seria de Liga 3.

Echipa lui Mihai Ianc s-a impus cu 2-0 în jocul cu Metalurgistul Cugir, care a contat pentru etapa a 11-a din Liga 3 și a făcut astfel un pas mare spre play-off. Răzvan Trif a deschis scorul în minutul 18, cu un șut deviat de un adversar, acesta fiind la primul gol pentru medieșeni.

Gazdele au rămas în inferioritate, fiind eliminat E. Baba în minutul 38, pentru două galbene. Înainte de pauză, P. Păcurar de a oaspeți a văzut și el cartonașul roșu, tot pentru două cartonașe galbene!

Cugir putea egala în minutul 64, când Udrea a ratat o ocazie mare. Apoi, portarul Mediașului, Blaga a intervenit salutar la torpila lui Vitinha. Gazdele au avut o ocazie mare, Țala a tras în bară.

Sebastian Bîrsan a adus desprinderea în minutul 71, cu un șut la colțul lung. Man de la ACS Mediaș a fost eliminat în minutul 84, iar gazdele au jucat finalul în inferioritate numerică. Chiar și așa, tot gazdele au fost aproape de gol, dar, în minutul 88, A. Bîrsan a tras în bară. S-a terminat 2-0 și echipa lui Mihai Ianc și-a consolidat locul 2 și a mai făcut un pas spre play-off.

Mihai Ianc: ”Avem cele mai puține goluri primite în serie”

Antrenorul Mediașului, Mihai Ianc spune că cel mai important lucru este că juniorii din oraș au șansa să se afirme la echipa locală. ”Suntem bucuroși, am câștigat un joc foarte greu, este bine că ne-am recuperat spiritul din jocurile precedente, era foarte important să câștigăm după înfrângerea din etapa trecută. Toți băieții trag la aceeași căruță, toți sunt foarte importanți, chiar dacă intră de pe bancă, e normal ca munca lor să fie răsplătită. Nu s-a simțit când am avut inferioritate, am stat bine organizați, nu le-am dat șansă adversarilor. Urmează două deplasări la Reghin și Tg. Mureș, două echipe aflate în suferință. Sunt copii din Mediaș care au șansa să joace la această echipă, o fac din ce în ce mai bine în cea mai bună serie și asta e cel mai important. Juniorii Gabi Țala și Andrei Bîrsan au avut bară, Blaga este deja o certitudine, are 6 goluri primite în 11 etape, avem cele mai puține goluri primite în serie” a spus Mihai Ianc.

Beni Hanzu: ”Avem șanse mari să prindem play-off-ul”

Mijlocașul venit împrumut de la FC Hermannstadt, Benjamin Hanzu (20 ani) a avut o evoluție consistentă. ”E foarte important că am câștigat, ne-am consolidat poziția în clasament și avem șanse mari să prindem play-off-ul. Vom juca la Reghin, va fi un joc pe contre, nouă nu prea ne place. Mă simt foarte bine, am venit să joc cât mai mult și să îmi ajut echipa, sper să pornim din nou pe un parcurs foarte bun” a afirmat Hanzu.

Portarul Fabio Blaga a avut din nou un meci bun pentru medieșeni și a intrat în atenția cluburilor puternice. ”A fost un meci foarte greu, cu ocazii de ambele părți, din fericire am câștigat și am luat cele trei puncte. Sunt mândru de mine, muncesc în continuare să îmi ating obiectivele și să fie bine pentru echipă” a declarat Fabio Blaga.

