Venite după două victorii consecutive, cu Știința București și CSM Tg. Jiu, handbalistele de la Măgura Cisnădie au pierdut sâmbătă, la Buzău.

Prima repriză de la Buzău a fost una echilibrată, Cisnădia reușind să conducă la trei goluri în minutul 23. Până la pauză, Gloria a întors rezultatul și a condus cu 16-15. Buzăul s-a desprins la 24-19 în minutul 41, apoi și-a menținut avansul și s-a impus fără emoții, scor 30-27.

De la Măgura s-au remarcat portarul Marta Batinovic, iar în faza de atac Elena Roșu (7 goluri) și Emilia Galinska (5 goluri). Coordonatorul de joc Elena Roșu traversează o formă excelentă, fiind una din cele mai bune jucătoare din campionat în ultima lună.

Batinovic: ”Buzău a meritat victoria”

Portarul echipei Măgura, Marta Batinovic a jucat contra fostei sale echipe și s-a simțit ca acasă, iar pe viitor nu exclude să revină la Buzău. „A fost un meci foarte frumos, ele au jucat acasă, iar noi, nu știu, am ratat mult de la 7 metri. Ca să fiu sinceră, pentru mine a fost foarte drăguț să revin acasă, mă simt minunat aici, e casa mea și mă văd revenind aici, dar mă bucur că am jucat bine. Ele au câștigat, au meritat de data asta.

A fost un meci greu și cred că dacă n-am fi ratat aruncările de la 7 metri, cel puțin în prima repriză, au fost trei la rând…Apoi, e greu să revii, Gloria este echipă bună și cu siguranță te pedepsește. Uite, trei goluri și ar fi putut fi egal. Cred că dacă nu ratam acolo, era egal sau poate chiar câștigam. Dar, felicitări Buzăului, noi va trebui să muncim un pic mai mult pentru poziția noastră, dar e sport și e normal” a spus Marta Batinovic.

Bogdan Nițu: ”A fost un meci încrâncenat”

Ca de obicei, principalul Alexandru Weber a refuzat dialogul cu presa, astfel că la interviuri a ajuns Bogdan Nițu, secundul de la Măgura Cisnădie. „Două echipe cam de același nivel, Buzăul joacă acasă, noi am greșit foarte mult în prima repriză, am avut trei 7 metri ratați, iar în a doua repriză am avut greșeli în apărare. A fost un meci care pe care și încrâncenat. Este o luptă strânsă pentru locurile în cupele europene, nu se știe deocamdată cine ajunge pe acele locuri” a declarat Bogdan Nițu.

Cu 11 puncte din 9 partide, Măgura Cisnădie ocupă locul 8 în clasament și are șanse minime să se implice în lupta pentru cupele europene.

