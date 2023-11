Mai mulţi muncitori au început luni montarea bradului de Crăciun, cu ajutorul unei macarale, acesta fiind acelaşi pom artificial cu care sibienii sunt obişnuiţi din 2019.

Bradul artificial din Piaţa Mare, o achiziţie de peste jumătate de milion de lei

Sibienii şi turiştii se vor bucura şi în acest an de acelaşi brad artificial, care se montează în Piaţa Mare începând din 2019 şi pentru care Primăria Sibiului a cheltuiot în urmă cu patru ani, 631.000 lei. Bradul din Piaţa Mare este înalt de 24 metri şi are o lăţime la bază, de zece metri. Pomul de Crăciun articial are 2.400 de crenguţe este împodobil cu peste 5.000 de globuri argintii, aurii şi roşii, ghirlande luminoase cu lumină albă şi rece şi o stea tridimensională în vârf.

Bradul artificial de la Scandia va fi montat în Piaţa Mică

Bradul artificial donat de Scandia în 2018 oraşulului, va fi montat în Piaţa Mică. “Cu o înălţime de 11 metri şi un diametru de 3,5 metri, bradul de Crăciun al Sibiului este confecţionat din aluminiu cu inserţii luminoase LED”, potrivit Primăriei Sibiu.

Târgul de Crăciun va începe în Piaţa Mare în 17 noiembrie. Din acest an, Târgul de Crăciun va avea loc şi în curtea Palatului Brukenthal.

