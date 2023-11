Doi sibieni au urcat pe podiumul Competiției Internaționale de frumusețe canină de la București. Dintre cei 65 de participanți, Alin și Claudiu sunt sibienii care s-au clasat în topul clasamentului cu cei doi rottweilleri, Rottmaster Gessy și Uta von der Crossener Ranch.

Alin Sorostinean și Claudiu Cune sunt cei doi sibieni care au participat la Competiția Internațională de frumusețe canină de la București și care s-au întors acasă cu premii importante. Alin, cu frumosul exemplar Uta vod Crossener Ranch, a câștigat locul întâi la juniori, iar Claudiu cu Rottmaster Gessy, locul trei. „Noi mergem pe la concursuri cu cățelușa aceasta. În vară a ieșit și vicecampioană mondială la juniori, la Geneva. Cățelușa are un an jumătate și s-a calificat și pentru campionatul de anul viitor din Anglia”, spune Alin.

Claudiu a obținut locul trei cu exemplarul Rottmaster Gessy care are trei ani. „Sunt mulțumit de rezultat că până la urmă niciun câine nu este perfect și cățelușa s-a prezentat foarte bine. Acum două săptămâni am participat la campionatul mondial de rottweileri unde am luat cu aceeași femelă locul trei. De mic am pasiunea pentru câini, poate de la bunicul meu care avea și el o pasiune pentru animale”, spune Claudiu.

Organizatorul competiției spune că și la anul va fi organizat un astfel de concurs, dar la Sibiu. „Concursul chinologic de frumusețe a fost jurizat de vicepreședintele Asociației Germane a Rottweilerilor, la care au participat circa 65 de exemplare. Aceste exemplare au venit din România, Grecia, Bulgaria și din Serbia. A fost un concurs extraordinar de reușit, cu o jurizare germană. Timpul a fost mai puțin prietenos. A plouat, dar pentru că am organizat acest eveniment pe gazon sintetic nu au fost probleme. În fiecare an sunt organizate două astfel de expoziții. Sperăm ca în aprilie-mai să organizăm la Sibiu, cu o participare mult mai mare pentru că la Sibiu participă și concurenți din Ungaria, Polonia, inclusiv din Bulgaria și Grecia. Este și mai ușor de ajuns și din punct de vedere al infrastructurii”, a spus organizatorul competiției, Adrian Bojan.

Ai aflat că