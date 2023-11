O femeie din Săliște a fost prinsă pe camerele de supraveghere în timp ce fura florile din fața casei unei localnice. Hoața a plecat acasă cu un buchet mare de crizanteme, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Pentru că în data de 4 noiembrie era Sâmbăta Morților, o femeie a găsit o soluție pentru a face o sumă frumoasă de bani într-un timp foarte scurt. Aceasta a furat un buchet de crizanteme, plantate de o localnică din Săcel în fața casei. Proprietara a observat lipsa crizantemelor sâmbătă dimineața și este convinsă că florile au fost furate în scopul de a fi vândute de Sâmbăta Morților.

„Nu mi s-a mai întâmplat până acum ca cineva să fure florile din fața casei. Inițial, noi am dat vina pe copii, dar după am zis să verificăm și pe camere și atunci am constat că nu erau copiii. Vă dați seama că fiind Sâmbăta Morților fiecare s-a gândit să facă un ban. E cineva care a investigat dinainte locul ca să știe de unde rupe florile. Nu am depus plângere la poliție, «să îi fie de leac» pe lumea cealaltă”, a spus păgubita.

