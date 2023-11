La 34 de ani, medieșeanul Ionuț Neacșa și-a văzut visul împlinit și a devenit campion mondial cu naționala de minifotbal.

Portarul medieșean Ionuț Neacșa, care evoluaeză la echipa de minifotbal Nova Vita Tg. Mureș a devenit campion mondial cu naționala la turneul final din Emiratele Arabe. A fost o finală de poveste cu Kazahstan, pe care Ionuț o va povesti și strănepoților. Condusă pe final cu 0-2, România a egalat în extremis și a dus meciul în prelungiri. Apoi, a urmat o serie interminabilă de penalty-uri, pe care ”tricolorii” au câștigat-o cu 12-11.

Pentru Ionuț, trofeul mondial la minifotbal din Emiratele Arabe a fost o experiență de neuitat. ”Nu ne-am gândit niciodată la aur, dar România s-a bătut mereu pentru locul 1 la minifotbal, iar titlul mondial era singurul care lipsea din palmares. Cu multă dăruință am reușit această performanță istorică, ne bucurăm foarte mult că am adus titlul mondial. Am fost un grup foarte unit, toți suntem prieteni între noi, acesta a fost marele nostru avantaj, de la jucători la staff, am fost un tot unitar. Lumea ne-a așteptat la aeroport, este o performanță istorică să iei titlul mondial” spune Ionuț Neacșa.

Portarul lui ACS Mediaș a mers la turneul final, abia refăcut după o accidentare la tendon. ”Pentru mine a fost un turneu ok, am reușit să îmi fac jocul atunci când am intrat. Aveam și o pauză de două săptămâni, abia revenisem după o inflamație la tendon. În general a fost un turneu reușit pentru toată lumea, s-a câștigat titlul mondial, asta a fost cel mai important lucru”

Este și agent de vânzări

Ionuț Neacșa muncește pe rupte, iar pe lângă jobul de la ACS Mediaș și cel de la minifotbal de la Nova Vita mai este de curând și agent de vânzări. Are însă suportul necondiționat al familiei. ”Nu prea sunt alături de familie, muncesc mult. Îi mulțumesc soției că are încredere și este alături de mine, chiar dacă eu sunt tot plecat de acasă la turnee. Încerc să îmi împart timpul să fie ok. Vreau să joc în continuare fotbal, apoi voi rămâne doar agent de vânzări. Mi-ar plăcea să fiu și antrenor cu portarii, asta dacă mi se va ivi șansa.”

”La minifotbal, mai greu decât la fotbal”

În finala cu Kazahstan, la loviturile de departajare, Ionuț Neacșa a transformat unul din penalty-uri, iar în poartă a avut și un dram de șansă la două execuții ale kazahilor, una în bară, una pe lângă buturi. Norocul ține însă cu cei puternici! ”La loviturile de departajare am avut multe emoții, a fost vorba de inspirație de moment. Poarta este măricică, distanța este mică, contează mult intuiția noastră. La minifotbal este mai greu decât la fotbal, sunt multe faze într-un joc, trebuie să fii activ, să mai și dai la poartă. După ce au început loviturile de departajare, mi-au mai dispărut emoțiile, am avut încredere să trag și am marcat, mai exersasem șuturile la Nova Vita” a spus portarul medieșean.

”Ar fi extraordinar să promovăm”

Medieșean get beget, Ionuț Neacșa speră să obțină a doua promovare consecutivă cu echipa locală ACS, care are în acest sezon evoluții bune în Liga 3, unde este pe locul 2 în serie. Dacă sezonul trecut Neacșa a apărat la județ inclusiv la barajul de promovare, acum experimentatul portar este rezerva juniorului Fabio Blaga, care a explodat în Liga 3.

”Avem o echipă bună sezonul acesta, sper să promovăm, eu cred că ne batem la locul 1 cu Bistrița și Ungheni. Cred că avem o șansă bună pentru promovare, ar fi ceva extraordinar o a doua promovare. Dacă o să am ocazia să intru, o să îmi fac treaba, dacă nu, sunt ok și așa, ajut echipa cu moral și pe Fabio cu sfaturi” a mai spus Ionuț Neacșa.

