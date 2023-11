Cristi Neguț a reușit luni seara un gol superb în disputa cu CFR Cluj, care a adus toate punctele pentru FC Hermannstadt în jocul din etapa a 15-a Superligii.

Neguț a preluat o minge la 25 de metri, a avansat puțin și a tras direct sub bară, de la 16 metri. Bomba expediată de atacantul lui FC Hermannstadt a a atins transversala înainte să intre în plasă. Neguț a fost în Gruia în perioada iunie 2022 – ianuarie 2023, însă nu s-a impus niciodată ca titular sub conducerea lui Dan Petrescu și s-a întors la Chindia Târgoviște.

”Mă bucur că am înscris, aveam nevoie de acest gol, este o descătușare pentru mine, îmi doream să marchez de mai multă vreme. A venit golul acesta la momentul potrivit, a adus trei puncte extrem de importante. Am prins un șut extrem de bun, nu am stat pe gânduri să mai încerc altceva, am dat la poartă și mă bucur că am înscris. Acest gol îmi dă și mai mare încredere, de acum încolo vreau să demonstrez mai mult, pentru jocuri cum am făcut cu CFR, de asta am fost adus la Sibiu” a anunțat Cristi Neguț la flash-interviul de la finalul jocului de luni, de pe Stadionul Municipal.

Atacantul lui FC Hermannstadt își propune o clasare cât mai bună. ”CFR este o echipă bună, o respect. Noi am câștigat cu multă muncă, dăruire și așa trebuie să facem și la următoarele partide, ne așteaptă un meci greu la Farul și trebuie să mergem acolo să luăm puncte. Locul 4 este bun, de asta ne pregătim la antrenament, să câștigăm fiecare meci în parte și la final să ne clasăm cât mai sus posibil” a mai declarat Neguț.

FC Hermannstadt a terminat turul sezonului regular pe locul 4 în Superliga și este în luptă pentru a juca în play-off. Echipa lui Marius Măldărășanu are o serie excelentă de 14 jocuri oficiale fără eșec.

Ai aflat că