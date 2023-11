Președinta Consiliului Județean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, a declarat, în exclusivitate la „Ora de Politică”, un proiect marca Ora de Sibiu, că îl susține pe Adrian Bibu la alegerile locale de anul viitor.

Adrian Bibu a fost, în anul 2020, candidatul PNL la Primăria Sibiu și a obținut atunci peste 31% din voturile sibienilor. Acesta a declarat, în repetate rânduri, că își dorește să candideze din nou la alegerile de anul viitor. Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, a precizat, într-un interviu la „Ora de Politică”, că îl va susține pentru o nouă candidatură, spunând despre el că este „un om care a dovedit că poate face asta”.

„Adrian Bibu, știm cu toții că e o persoană hotărâtă, care, când își stabilește un obiectiv luptă ca să și-l atingă. Nu trebuie să uităm alegerile trecute în care, pentru prima dată în Consiliul Local Sibiu, PNL are cei mai mulți consilieri, când Adrian Bibu a luat cel mai bun scor luat vreodată de un candidat PNL la Primăria Sibiului. Sunt lucruri care sunt publice, se cunosc. Ulterior, Partidul Național Liberal, consilierii mei din Partidul Național Liberal au avut o activitate consistentă în cadrul Consiliului Local Sibiu. A fost prima dată într-un mandat al Consiliului, când consilieri din din altă formațiune politică au venit cu propuneri de proiecte și au trecut. Deci a existat o colaborare foarte bună între Forum și PNL și hotărârile s-au luat și cu sprijinul acelor consilieri PNL, coordonați de colegul meu Adrian Bibu. Adrian Bibu poate să fie o variantă.

Oricine are o activitate cum a avut el și cunoscându-l și la Consiliu cât de implicat este, poate să fie îndreptățit să aibă o candidatură. Orice candidat care poate să aibă un rezultat pe care PNL îl așteaptă la Consiliul Local Sibiu și la Primărie are suportul meu la acest moment. Adrian Bibu este omul care a dovedit că ar putea să facă lucrul acesta. Nu pot să zic eu acum că Adrian Bibu va fi candidatul PNL, dar pot să vă zic că la ce a făcut până acum și cum a gestionat lucrurile până acum, eu îl consider un candidat de luat în calcul pentru această poziție”, a spus Daniela Cîmpean.

Adrian Bibu este, în prezent, consilier local și administratorul județului Sibiu.

Ai aflat că