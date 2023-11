Lucrările pentru extinderea Aeroportului Internațional Sibiu sunt în toi. Până în iarna anului viitor, acestea vor fi finalizate, a anunțat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean (CJ) Sibiu, în cadrul emisiunii „Ora de Politică”.

Sibiul va avea unul dintre cele mai moderne aeroporturi din țară, a precizat președinta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean. Odată cu finalizarea lucrărilor, acesta își va dubla capacitatea de procesare, dar și suprafața de operare.

Lucrările la aeroport, gata anul viitor

Lucrările ar urma să fie gata până în decembrie 2024. „A fost făcută promisiune de constructor, pentru că aceasta era condiția pe care și-a asumat-o la momentul la care a participat la licitație, dat fiind Programul Operațional Infrastructură Mare, prin care au fost atrași acești bani europeni, nu puțini, 60 de milioane de euro. Cred că la momentul ăsta este cea mai mare investiție în derulare în județul Sibiu. La momentul acela știam foarte clar că în decembrie 2024, pentru acest program se închide și dacă nu terminăm până în decembrie 2024, va trebui diferența să suportăm din banii naționali, guvernamentali sau locali. Județul Sibiu nu o să aibă niciodată bani să suporte, deci vorbim de bani naționali. Am avut noroc să avem două firme de construcții importante, CON-A și Bog’Art, care au avut capacitatea să înfrunte valurile mării învolburate și să suporte, să susțină această construcție și în perioadele în care, din motive independente de voința Consiliului Județean Sibiu, nu am putut să le asigurăm plata lucrărilor efectuate. Deci, acești constructori au făcut lucrări, noi aveam asigurată finanțarea, era asigurată finanțarea din fonduri europene, dar nu era asigurată finanțarea de la bugetul național. Acum s-a dat o hotărâre de Guvern prin care s-a asigurat această finanțare și sperăm ca și constructorii noștri să-și primească banii. Nu-i vorba doar de constructorii de la aeroportul din Sibiu, vorbim de toate aeroporturile din țară. Sunt niște momente mai complicate pentru toată lumea, dar sibienii trebuie să fie liniștiți, pentru că acest proiect se va finaliza în decembrie 2024 și ne vom bucura de la anul de un aeroport extins, modernizat. Aeroportul din Sibiu o să fie unul dintre cele mai moderne aeroporturi din țară. Am făcut investiția ca să avem condiții mai bune și pentru pasageri, și pentru operatori”, a spus Daniela Cîmpean.

Strategii pentru a atrage operatori noi și mai multe curse

Terminalul va fi extins de la 6.200 metri pătrați la 22.400 metri pătrați, astfel că va putea asigura un flux de până la 2,5 milioane de pasageri/an. Managementul aeroportului poartă mereu discuții cu operatorii aerieni pentru a atrage noi curse.

„Cursele spre Italia, Spania, ca urmare a plecării Ryanair, la acest moment nu mai sunt, dar trebuie să spunem și trebuie să fim conștienți de faptul că această situație nu există doar la Sibiu. A fost practic un moment de reconfigurare a traseelor pe care operatorii aerieni și le-au făcut. Ryanair a plecat de pe 8 aeroporturi concomitent, când a plecat de la Sibiu. S-a concentrat pe două aeroporturi, Cluj și Iași și cam atât. (…) Tot timpul există discuții (n.r.: cu operatorii aerieni).

Am făcut o schemă de ajutor de stat pe care ne-a aprobat-o Comisia Europeană, pentru că nu poți să dai ajutor de stat fără să ai această aprobare. Prin această schemă am urmărit să încurajăm operatorii aerieni să își diversifice oferta sau să vină alții noi. Avem această schemă pusă la dispoziția operatorilor care vor să o acceseze și este și accesată de Lufthansa. Avem o politică economică la nivel de Aeroport Sibiu prin care urmărim să creștem frecvența celor care operează pe aeroport, operatorilor care vin pe Aeroportul Sibiu. Cum? Cu cât ai mai mulți pasageri procesați, cu atât taxa ta per pasager scade. Este o altă politică prin care încercăm să mărim numărul de frecvențe și numărul de pasageri care vin în Sibiu. Prin intermediul AJTS am avut o campanie prin care am țintit destinațiile, tot pentru a mări numărul de pasageri, destinațiile pe care operatorii noștri aerieni le-au avut în 2022-2023. A fost o campanie care s-a bucurat de succes. Destinațiile spre Germania s-au întărit, s-au consolidat. (…) Vom lansa de anul viitor o campanie de promovare a destinației Sibiu, tot cu calea aeriană de acces”, a precizat Daniela Cîmpean.

Ai aflat că