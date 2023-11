După succesul de luni, 1-0 cu CFR Cluj, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a anunțat public că nu pleacă de la Sibiu, indiferent ce ofertă ar primi.

”Sibiul are fotbal” nu este doar un simplu slogan, pentru că echipa lui Marius Măldărășanu joacă un fotbal de calitate și s-a cocoțat pe loc de play-off. Nu a pierdut de 11 etape în Superligă și are în total 14 jocuri fără eșec.

Tehnicianul Sibiului a anunțat public că nu părăsește echipa, chiar dacă ar primi în iarnă o ofertă tentantă. ”Nu plec! Mă simt bine, îmi fac meseria și sunt lăsat să îmi fac meseria, pentru mine asta e cel mai important lucru. La un moment dat, poate se va întâmpla și acest lucru, dar nu mă gândesc să plec, nici din iarnă. Sunt aici, am o treabă de făcut cu băieții. Avem un lot omogen, au mai apărut știri prin presă, dar nu m-am gândit niciodată să plec. Mă simt bine și aș vrea să fac o performanță frumoasă aici”, a declarat Marius Măldărășanu la DigiSport.

Superstiția jucătorilor sibieni, preluată de Măldă

La cererea jucătorilor, la ședința tehnică antrenorul nu le-a mai spus că pot urca pe locul 4 în cazul unei victorii. ”Mă bucur că am câștigat luni, a fost foarte greu, am urcat pe locul patru. La ședința tehnică nu am mai discutat cu băieții despre o motivare, nu le-am mai spus că dacă câștigăm, urcăm pe 4. Am făcut asta înainte de meciul cu Galați și băieții mi-au reproșat că de câte ori le spun că dacă câștigă urcă în clasament, nu se întâmplă. M-am abținut de data asta, dar mă bucur că am câștigat și că au făcut un meci extraordinar tactic, a fost efort foarte mare. O primă repriză echilibrată, am făcut o singură greșeală, când rămas Krasniqi singur, în rest noi am avut mai multe situații bune. Mă bucur că au înțeles ceea ce le-am cerut, am jucat bine în benzi, au câștigat spațiu Butean și Medina” a spus tehnicianul Sibiului la flash-interviuri.

Chiar dacă a cedat posesia după marcarea golului, CFR nu a avut decât o ocazie, cea venită după un corner. ”A doua repriză a venit golul, apoi a trebuit să cedăm posesia aproape în totalitate, știam că CFR vine sus cu mingi aruncate în spatele apărării noastre. Am introdus și al treilea apărător, de data asta ne-a ieșit spre deosebire de meciul trecut. Îmi felicit băieții pentru efort și atitudine. Era clar că ei vor forța și noi vom profita de spații. Am avut câteva ocazii de a marca golul doi, dar a fost bine. Au apărut ocazii multe în repriza a doua, dar este o victorie meritată, foarte muncită” a mai spus Măldărășanu.

”Golul lui Neguț nu trebuia anulat”

Măldărășanu a acuzat și în acest meci arbitrajul și consideră că golul anulat lui Neguț pentru intervenția lui Paraschiv trebuia acordat. ”Până la urmă am câștigat, nu cred că s-a anulat corect golul al doilea. Para este în ofsaid, nu joacă, a fost un paravan, dar apărătorul CFR-ului cade ca lovit de topor, nu avea cum să ajungă să blocheze pe Neguț. A fost o eroare, astfel de situații sunt multe, dar nu mai contează, bine că am câștigat”. În studioul DigiSport, fostul arbitru Marius Avram a explicat că golul a fost corect anulat, deoarece Paraschiv a influențat faza.

