Cea mai iubită simfonie a lui Anton Bruckner – Simfonia a IV-a în Mi bemol major, WAB 104 “Romantica” – va putea fi auzită în concertul de joi, 9 noiembrie.

Programul serii este completat cu o altă lucrare simfonică de factură romantică: uvertura operei “Lohengrin” de Richard Wagner. Concertul va avea loc joi, 9 noiembrie 2023, de la ora 19:00, la Sala Thalia. Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu va fi condusă de maestrul Alessandro Crudele.

“Este foarte plăcut să nă aflu aici pentru a patra oară. De fiecare dată când revii la o orchestră, relația se îmbunătățește, pentru că ajungi să cunoști oamenii și ei te cunosc pe tine, deci pornești de la un nivel superior de înțelegere.

Vom cânta faimoasa Simfonie a IV-a a lui Bruckner. Simfonia «Romantica» era cea mai cunoscută din creația lui Bruckner încă din timpul vieții compozitorului. Este o simfonie amplă, uriașă… Necesită multă concentrare din partea orchestrei, dar uneori și din partea publicului,dar este o simfonie fantastică și, fiind foarte lungă, nu am ales un concert pentru instrument solist în prima parte,ci doar o uvertură scurtă și frumoasă de Wagner. Este vorba despre uvertura operei sale «Lohengrin» și cred că uvertura aceasta se potrivește foarte bine în asociere cu simfonia lui Bruckner, nu doar pentru că Bruckner era un mare admirator al lui Wagner, ci și pentru că astfel creăm o atmosferă perfectă pentru a prefața simfonia.

Eu am început să-l studiez pe Bruckner foarte devreme. De obicei, Bruckner este abordat de dirijorii mai experimentați, din cauză că arhitectura sa sonoră este foarte dificilă. Deci trebuie să fii un muzician matur pentru a interpreta Bruckner. Însă eu am studiat majoritatea simfoniilor sale încă din studenție. Așadar, ori de câte ori am ocazia să dirijez această muzică, sunt fericit că mă pot dezvolta prin intermediul ei și sper că voi atinge un stadiu în care voi fi perfect de «bătrân» pentru această muzică.

Cred că trebuie să veniți pentru că este un program grozav, ceva ce nu asculți în fiecare zi! Cred că va fi o experiență extraordinară pentru cei care se vor afla în public joi seară!”, a explicat dirijorul Alessandro Crudele.

Biletele pentru acest concert sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe iabilet.ro la prețul de 40 lei (50% reducere pentru elevi, studenți, pensionari).

