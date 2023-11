Noul viceprimar al municipiului Sibiu este liberalul Mihai-Cercel Oniţiu, potrivit votului consilierilor locali din şedinţa extraordinară de marţi.

Majoritatea consilierilor locali au preferat să îl voteze pe Mihai-Cercel Oniţiu, propus de PNL, în locul lui Ionuţ Ghişe, consilierul USR.

Alegerea lui Mihai-Cercel Oniţiu nu surprinde pe nimeni, în condiţiile în care în Sibiu există o înţelegere între partidul de guvernământ, PNL şi FDGR.

Astfel, primarul FDGR, Astrid Cora Fodor va conduce începând de marţi, cu viceprimarul FDGR, Corina Bokor şi cu viceprimarul PNL, Mihai-Cercel Oniţiu.

Oniţiu îi ia locul astfel altui liberal, Alexandru Dumbravă, care a demisionat din Consiliu Local, după ce acesta şi-a recunoscut vinovăţia în faţa procurorilor europeni, că a participat la o fraudă din fonduri nerambursabile.

Adrian Bibu nu a reuşit să ajungă viceprimar al municipiului Sibiu, deşi acesta a fost candidatul PNL pentru funcţia de primar la alegerile din 2020, când a ocupat locul al doilea în opţiunile de vot ale sibienilor, după primarul Astrid Fodor.

Cât de bogat este noul viceprimar

Noul viceprimar al municipiului Sibiu, Mihai-Cercel Oniţiu, are o casă de locuit în comuna Şelimbăr, unde mai are şi un teren. Acesta mai deţine un teren şi în Cisnădioara şi conduce un autoturism Renault din 2009. Este director de vânzări la Oncredit SRL din Şelimbăr, unde încasează pe an 19.688 lei, la care se mai adaugă cei 13.140 lei, realizaţi într-un an, în calitate de consilier local. Oniţiu este şi asociat la firma la care este director de vânzări şi mai câştigă anual, din dividente, 28,894 lei, de la Dividente Oncredit SRL, potrivit Declaraţiei de avere.

Oniţiu a declarat că este asociat administrator în două firme, Oncredit SRL – Sibiu şi Micos Impex SRL – Sibiu şi este membru în Asociatia Ernest Renan – Sibiu. Noul viceprimar al municipiului Sibiu ocupă şi funcţia de secretar general adjunct în organizaţia municipală a PNL Sibiu.

