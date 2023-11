Cursele Tursib nu se reduc, după ce consilierii PNL şi USR au votat marţi, împotriva diminuării numărului de curse din transportul public sibian.

Diana Mureşan (USR): “Acest proiect este în detrimentul cetăţenilor”

Consilierul municipal Diana Mureşan (USR) a atras atenţia marţi, că cei care conduc Tursibul nu au prezentat un plan prin care să se rezolve criza din societate.

“Grupul consilierilor USR a propus la ultima şedinţă din luna octombrie, amânarea şi am avut şi un motiv pentru care am propus această amânare, în ideea de a oferi conducerii Tursibului un răgaz, pentru a veni pe lângă soluţia aceasta, cu un plan mai amplu prin care să se rezolve de fapt, problemele de substanţă care există în Tursib. A avut loc şi o întâlnire de lucru, vinerea trecută, în care am discutat despre aceste probleme. Din păcate nu am primit un plan, mai complex, prin care să se rezolve problemele acestea de substanţă şi nu doar pe termen de două luni, ci pe termen 6 luni, un an”, a spus Diana Mureşan, în şedinţa Consiliului Local de marţi.

Potrivit Dianei Mureşan, reducerea curselor este în detrimentul cetăţenilor, deci nu a fost votată de consilierii USR.

“Acest proiect este în detrimentul cetăţenilor. Iar în urma discuţiilor de la Tursib, avute vineri, nu ni s-a adus nicio garanţie că, aplicând noi această reducere de program, nu vom ajunge la sfârşitul anului tot în situaţia în care tot nu ne încadrăm în bugetul de salarii, care este gândit pentru 2023. Consecinţa că am ajuns în situaţia aceasta este de fapt un management defectuos şi asta ar trebui cu toţii să o recunoaştem, că ştim care este situaţia de fapt. Consilierii USR vor vota împotrivă”, a adăugat Diana Mureşan.

Adrian Bibu (PNL): “Este o lipsă de dialog”

Şi consilierii PNL au decis să nu voteze proiectul prin care se dorea reducerea curselor Tursib. Adrian Bibu a vorbit despre “o lipsă de dialog”.

“Eu nu pot să vorbesc nici de managementul Tursib, pentru că nu ştiu de este acolo, eu consider că este o lipsă de dialog între noi ca şi parteneri astăzi, din nou. Şi atunci consider că astfel de proiecte trebuie discutate înainte, cu timp şi analizate. Şi după aceea să luăm deciziile care trebuie luate. Astăzi, pentru că eu consider că nu am avut un dialog corect din punctul nostru de vedere, noi suntem împotriva reducerii curselor şi pe viitor poate vom găsi soluţii”, a declarat Adrian Bibu.

De ce se dorea reducerea curselor Tursib?

Proiectul propus marţi, consilierilor locali, era de reducerea unor curse Tursib, din cauză că nu mai sunt bani pentru plata orelor suplimentare ale şoferilor societăţii de transport în comun din Sibiu. Şoferii care lucrează în prezent la Tursib au acumulat atât de multe ore libere, încât este o problemă cu plata lor. Situaţia de la Tursib este una tensionată. Şoferii ameninţă cu greva şi demisiile.

