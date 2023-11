Sfinții Mihail și Gavriil sunt doi dintre cei mai importanți arhangheli din tradiția creștină. Ei sunt considerați a fi conducătorii oștilor cerești și sunt venerați pentru rolul lor de protectori ai credincioșilor.

Sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox. Ea are loc în fiecare an pe data de 8 noiembrie și este cunoscută și sub numele de “Moșii de Arhangheli”.

În această zi, credincioșii merg la biserică pentru a participa la slujbă și pentru a se ruga pentru protecția arhanghelilor. De asemenea, este o zi importantă pentru pomenirea celor morți.

Tradiții

În tradiția românească, există o serie de tradiții legate de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil.

Se fac pomeni pentru cei morți. În această zi, credincioșii merg la cimitir pentru a aprinde lumânări și a oferi pomană celor dragi care au plecat dintre noi.

Se dă de pomană pâine, vin, miere și colivă. Acestea sunt considerate a fi alimente care aduc noroc și prosperitate.

Se mănâncă sarmale, tocăniță și prăjituri. Acestea sunt mâncăruri tradiționale românești care se prepară în această zi.

Superstiții

În tradiția populară românească, există o serie de superstiții legate de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil.

Nu este bine să măturăm sau să spălam pe 8 noiembrie. Se spune că acest lucru ar putea atrage necazurile asupra noastră.

Nu este bine să croșetăm în această zi. Se spune că acest lucru ar putea duce la o moarte lentă.

Nu este bine să împrumutăm sau să dăm bani în această zi. Se spune că acest lucru ar putea duce la sărăcie.

Importanța arhanghelilor în tradiția creștină

Arhanghelii sunt îngeri de rang înalt care sunt menționați în Biblie. Ei sunt considerați a fi mesageri ai lui Dumnezeu și au o serie de responsabilități, inclusiv:

Protejarea credincioșilor

Lupta împotriva răului

Aducerea de vești bune

Sfinții Mihail și Gavriil sunt doi dintre cei mai importanți arhangheli din tradiția creștină. Ei sunt venerați pentru rolul lor de protectori ai credincioșilor și sunt considerați a fi simboluri ale speranței și ale luminii.

