Invitată la emisiunea „Ora de Politică”, Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a vorbit despre proiectul Noului Spital Județean. Autorizația de construire a fost reînnoită, însă finanțarea este încă întârziată.

„Vreau să vă spun că despre acest subiect cred că aș putea să vorbesc 24 de ore, fără întrerupere. Dacă ar fi să reiau, de când am început proiectul și toți pașii, luptele pe care a trebuit să le avem, să ajungem la acest moment cu un proiect unic în România, la stadiul la care se află proiectul din Sibiu. Autorizația de construire a fost reînnoită. Nu există niciun pericol să ne pierdem autorizația de construire pentru că știm cât de greu ne-a fost să obținem toate avizele”, clarifică Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Președinta CJ Sibiu a vorbit despre pașii parcurși pentru a ajunge la stadiul în care se află proiectul în acest moment. „Urma ca în iulie să înceapă evaluarea proiectelor care se depun pentru accesarea fondurilor europene și până la sfârșitul acestui an să fie încheiate toate contractele cu autoritățile care pot să atragă aceste fonduri. Din păcate pentru Sibiu și pentru toți cei care așteaptă această linie de finanțare, să se deschidă, la acest moment, nici măcar ghidurile care sunt lansate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Am făcut absolut tot ce ținea de noi ca să putem să depunem proiectul pe o linie de finanțare. În iunie anul acesta am desemnat inclusiv acea asociere care urmează să construiască și să doteze spitalul”, spune Președinta CJ.

„Nu este imposibil de realizat”

Președinta CJ Sibiu susține că momentan proiectul depinde de cei are instrumentează aceste programe prin care se asigură sursele de finanțare. Daniela Cîmpean mai clarifică faptul că finanțarea este întârziată, ceea ce înseamnă că Noul Spital Județean al Sibiului va putea fi construit, însă totul depinde de Ministerul Fondurilor Europene care încă nu a deschis aceste finanțări.

„Este întârziată finanțarea, dar acest lucru nu înseamnă că este imposibil de realizat. Până în 2029 mă gândesc că o să ajungă să dea drumul și la finanțare, să facă și selecția și noi, în contractul pe care l-am încheiat cu constructorul, avem prevăzut un termen de trei ani de zile, deoarece Consiliul Județean Sibiu era pregătit să facă acest spital într-un alt program, în PNRR. Cert este că suntem cu ochii pe program. Atenționăm pe cei care au putere de decizie cu privire la pericolul care există nu doar pentru Sibiu, pentru pentru toată țara dacă se mai întârzie acest program și facem tot ce ține de noi ca și finanțarea să putem să obținem, deși finanțarea nu este la mâna noastră, este la mâna guvernanților și trebuie să știm și să recunoaștem cu toții acest lucru”, spune Președinta CJ Sibiu.

Președinta Consiliului Județean Sibiu a mai spus că odată semnat contractul cu Ministerul Fondurilor Europene, a doua zi pot începe construcția noului spital. „Acesta este stadiul la care ne aflăm, dar în condițiile în care nu există o predictibilitate și Ministerul Fondurilor nu ne spune clar când începem, când începe analiza proiectelor, nu pot să vin eu și să vă spun altceva. Eu pot să vă transmit doar datele care sunt publice, pe care le am și eu. Pot să spun că din punct de vedere al Consiliului Județean Sibiu, dacă astăzi am avea finanțarea, mâine am începe construirea spitalului”, a declarat Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.

