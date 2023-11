FC Hermannstadt este revelația Superligii, are o serie extraordinară de 11 jocuri în campionat fără înfrângere, a urcat pe locul 4, dar nu are dreptul de a juca în sezonul viitor în cupele europene.

Chiar dacă va ajunge în play-off și vor calificarea în tururile preliminare ale Conference League, sibienii nu au drept de joc în cupele europene. FC Hermannstadt este în insolvență din septembrie 2021, iar planul de reorganizare aprobat prevede ieșirea în vara lui 2025.

Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman a anunțat că situația financiară a clubului este stabilă, dar echipa nu poate juca în cupele europene până ce nu iese din insolvență.

”Suntem stabili din punct de vedere financiar, în momentul de față suntem în insolvență, avem un plan aprobat de care trebuie să ne ținem, ne dorim să facem performanță. Suntem mult mai bine ca anii trecuți, noul stadion este extraordinar și generează și venituri, dar ne dorim să avem stabilitate și să putem face performanță, iar în viitor să ne propunem alte obiective. Ne gândim la obiective mărețe, chiar dacă nu putem juca în cupele europene, știm că o echipă în insolvență nu poate juca în cupe. Ne gândim să fim în primele șase echipe ale campionatului, după realizările avute în ultimul an, cred că puteam realiza acest obiectiv, dar este mult prea devreme să discutăm despre ieșirea din insolvență. Anul 2024 va fi unul greu din toate punctele de vedere, în toate domeniile de activitate, nu doar în sport, dar am încredere în cei care conduc acest club și în oameni care lucrez, într-un timp relativ scurt am creat o echipă competitivă” a anunțat Dani Coman.

Regulamentul UEFA prevede că un club care primeşte protecţie faţă de creditori nu poate participa în cupele europene decât dacă iese din insolvenţă cu 12 luni înainte de începerea sezonului în care doreşte să evolueze. Sezonul competiţional al UEFA începe în fiecare an la 1 iunie şi se încheie la 31 mai. Astfel, Sibiul trebuie să iasă din insolvență până la 31 mai 2023, pentru a avea drept de participare în cupele europene pentru sezonul 2024-2025.

Ai aflat că