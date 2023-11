Festivalul Tânăr de la Sibiu continuă seria spectacolelor de teatru pentru copii și prezintă, în închiderea programului din acest an, producțiile „Domnul Tren” (animație fără cuvinte) și „Hermann visează” (animație cu dialoguri în română).

„Domnul Tren/ Mr. Train” este o comedie ce prezintă relația dintre un câine fără stăpân și un bătrân singuratic, care locuiește într-o gară pe unde nu trece nimeni niciodată. Scenariul are la bază o adaptare după povestea „Câinele albastru/ Il cane blu” a scriitorului italian Tonino Guerra și tratează cu umor și ironie tema singurătății. Recunoscuți pentru tehnica păpușii animate (jumătate om, jumătate păpușă), artiștii spanioli creează un imaginar fabulos cu tehnici din arta cinematografiei. Producția de la Sibiu îi reunește pe actorii Kiko Lozano, Magda Mañé și Lu Pulici, în regia lui Josep Piris. Spectacolul are o durată de aproximativ 50 de minute, este produc de Trukitrek în parteneriat cu 22S Productions (Spania) și este recomandat tuturor categoriilor de public. Cele două reprezentații ale spectacolului non-verbal sunt programate sâmbătă, 11 noiembrie, de la orele 11:00 și 18:00.

„Hermann visează” în regia Elizei Păuna, după o adaptare de Daniel Chirilă, se constituie ca o declarație urbană de dragoste adusă Sibiului, marcând cu gingășie farmecul orașului prin casele cu ochi, Piața Mare, Brukenthal sau desenele lui Dan Perjovschi. Hermann este un băiețel ca oricare altul. Are numai 8 ani și are toate grijile pe care le poate avea un copil la vârsta lui: școala e prea grea, timpul nu-i mai ajunge pentru joacă și este dojenit permanent de părinți și profesori fiindcă toți vor să-l schimbe, dar el vrea să rămână același copil visător și jucăuș. Imaginația este una dintre super-calitățile lui Hermann, astfel, un drum banal spre școală, devine o aventură în care acesta devine eroul care îi salvează pe părinți, profesori și chiar întregul oraș. Pasional și jucăuș, Charlie Fălămaș articulează această călătorie prin muzica sa, alături de actorii Raluca Răduca, Adrian Prohaska și Lucia Barbu, ce redau bucuria teatrului de animație printr-un joc exaltant și tehnic. Producția de la Sibiu se bucură de contribuția scenografului Romulus Boicu, ce susține imaginarul poveștii într-o construcție versatilă, cu precizia unei științe a visului. Spectacolul are o durată de aproximativ 55 de minute și nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 5 ani. Spectacolul va fi prezentat duminică, 12 noiembrie, de la ora 17:00.

Cea de-a șasea ediție a Festivalului Tânăr de la Sibiu va avea loc în perioada 2 – 12 noiembrie și reunește peste 140 de artiști din Argentina, Chile, Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie, Republica Moldova, România și Turcia. Programul din acest an constă într-o serie cu 47 de evenimente ce reunesc spectacole de teatru și dans, dar și proiecții de film, workshop-uri și expoziții pentru publicul tânăr (bebeluși, copii și adolescenți). Programul de evenimente poate fi consultat pe teatrulgong.ro.

