Administratorii restaurantelor sunt nevoiți să se adapteze la mai multe schimbări pe care le impune Guvernul. Cu toate că limitarea plăților cash a fost deocamdată anulată în decursul zilei de marți, de la 1 ianuarie reprezentanții restaurantelor din Sibiu se vor confrunta cu alte schimbări radicale, printre care și plata unui impozit mai mare pe cifra de afaceri, fapt ce îi îngrijorează.

Pentru mulți, limitarea plăților cash nu reprezenta un mare inconvenient. Administratorii de restaurante din Sibiu spun că una dintre probleme ar fi fost plata angajaților care vor bani cash pentru că au popriri la bănci, însă în rest nu ar fi reprezentat o problemă pentru restaurantele din Sibiu, unde mulți clienți sunt turiști și folosesc de cele mai multe ori cardurile.

„Angajații nu doresc bani pe card pentru că mulți au popriri pe salarii, iar dacă spui că faci plata pe card, te anunță că pleacă. Rămâi blocat la chestiile acestea. Când zici că e mai bine, vine și mai rău. Eu cred ca vor ca cei mici să iasă de pe piață. Prefer să am zece mii de lei pe card și o mie de lei cash. Oricum nouăzeci la suta sunt turiști și plătesc cu cardul. Mă interesează să am încasări, dar fiecare trebuie să fie liber să decidă cum plătește”, spune patronul restaurantului Old Lisbon.

Ceea ce cu adevărat îi sperie pe administratorii de restaurante sunt creșterile taxelor dar și a impozitului pe cifra de afaceri, de la începutul anului viitor. „De la 1 ianuarie va crește impozitul pe cifra de afaceri. Mi-am făcut un calcul din pix și eu ar trebui să plătesc în plus pe luna 7,8 mii de lei. Pare puțin 3%, dar, de fapt, este foarte mult”, spune patronul restaurantului Old Lisbon.

Administratorul restaurantului Grand Plaza, de pe 9 Mai, spune că Guvernul „sperie lumea” cu schimbările pe care le propune. „Nici nu mă ajută, nici nu mă încurcă limitarea cash-ului, dar chestiile acestea sperie lumea. Ceea ce ne afectează sunt majorările taxelor pentru că toate cheltuielile au crescut, iar numărul clienților a scăzut”, spune Băcilă Marius, administrator restaurant Grand Plaza.

Patronul restaurantului Pardon spune că atât plafonarea tranzacțiilor în numerar cât și creșterea impozitului pe cifra de afaceri va afecta afacerea. „După ce că plătim taxe si impozite de nu mai avem de unde să scoatem banii, oamenii își iau și ei măsuri de precauție și nu mai prea ies în oraș. Referitor la plata cu cardul, oaspeții plătesc cu cardul dar băncile virează banii după după, trei zile și mai sunt si oameni care plătesc și cash. Banii oricum rămân în țară, taxele și impozitele tot așa se plătesc”, spune patronul restaurantului Pardon.

