Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean, a vorbit, într-un interviu la „Ora de Politică”, despre sala polivalentă ce ar urma să fie construită în Câmpșor.

Președinta CJ Sibiu a precizat că au avut loc discuții cu reprezentanții Primăriei Sibiu pentru a le fi pus la dispoziție un teren în Câmpșor, acolo unde ar urma să fie ridicată o sală polivalentă. „Avem în plan o sală mai mare, pe care vrem să o facem în Câmpșor și pentru care suntem în discuții. Am făcut solicitare Primăriei Sibiu, iar acum suntem în discuții cu privire la condițiile în care terenul ni se predă. În paralel, căutăm surse de finanțare. Pe termen mediu și lung, aceștia sunt pașii cu privire la Sala Transilvania și la un teren pe care să se poată practica sport. Niciodată nu am abandonat ideea unei săli noi. Legat de sala din Câmpșor, vorbim despre o sală mai mare, cu o capacitate mai mare, care va fi estimată la momentul la care se va face proiectarea și în funcție de nevoia de la acel moment. Prima dată am discutat despre teren, pentru că să poți face o investiție, trebuie să știi pe care teren o faci”, a precizat Daniela Cîmpean.

Dorința de realizare a unei noi săli a pornit de la faptul că Sala Transilvania nu beneficiază de spațiul necesar pentru a avea o parcare adecvată. De asemenea, noua sală ar dispune și de mai multe locuri pentru spectatori. Se intenționează să aibă o capacitate de cel puțin 8.000 de locuri, potrivit surselor Ora de Sibiu.

