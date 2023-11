Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu este instituția unde au fost schimbați cel mai des directorii generali în ultima perioadă. Au fost organizate mai multe concursuri, însă candidații au fost respinși. Președinta Consiliului Județean (CJ), Daniela Cîmpean, spune că postul va fi ocupat doar de „o persoană care poate să îl ducă”.

Liliana Agârbiceanu este, din luna septembrie, directorul general interimar al DGASPC Sibiu. Aceasta exercită temporar funcția de conducere, fiind detașată de la Prefectura Sibiu. Înaintea ei, director interimar a fost Cosmin Popa. A renunțat la funcție după două luni, din motive personale.

De-a lungul ultimilor ani, au fost organizate mai multe concursuri pentru ocuparea postului de director general. La început, nu existau candidați, a explicat Daniela Cîmpean, președinta CJ, într-un interviu la Ora de Politică. Apoi, oamenii au început să vină, însă până acum niciunul nu a câștigat concursul. Cel care va ocupa postul va trebui să fie capabil să conducă „o instituție grea” într-un domeniu sensibil.

„Am scos la concurs postul de director al DGASPC de multe ori. Prima dată spuneau colegii că nu a venit nimeni pe considerentul că se credea că, așa cum se întâmplă în alte părți, concursurile sunt dedicate. Și atunci am transmis în toate mediile, am vorbit cu ONG-uri, am vorbit cu toată lumea cu care puteam să vorbesc și am zis vă rog, dacă știți oameni care sunt capabili, să vină și să participe la acel concurs. Este un domeniu sensibil, este o instituție grea, dar cu un om care știe să abordeze problemele așa, frontal, și îl interesează ce se întâmplă în mediul social, în Sibiu, putem să mișcăm lucrurile. (…) S-au mișcat lucrurile, în sensul că am avut mai multe selecții, am dat drumul iarăși la concurs, o să vedem ce se întâmplă. Oricum, acel post vă asigur că va fi ocupat doar de o persoană care poate să îl ducă. Într-o instituție în care ai un manager bun, lucrurile merg bine, poți să ai dialog”, a explicat Daniela Cîmpean.

Ai aflat că