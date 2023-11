Mai mulți locuitori din satul Stenea, din comuna Șeica Mare, susțin că mașinile cu lemne care circulă prin sat strică drumul, iar casele aflate aproape de stradă ar fi și ele afectate. Primarul îi contrazice ferm pe cei care au făcut sesizare, spunând că în fiecare an se fac exploatări forestiere în zona respectivă și că nu au fost întâmpinate probleme.

Nu este prima dată când prin satul Stenea trec camioane încărcate cu lemne. Însă anul acesta mai mulți localnici au sesizat că drumul este afectat de tonajul mare al mașinilor. Unul dintre localnici, Simion, spune că și casele sunt afectate, cele mai multe fiind locuințe bătrânești. „Atât drumul cât și casele din sat sunt supuse zilnic degradării din cauza mașinilor de mare tonaj care tranzitează satul. Drumul este îngust și casele bătrânești, construite foarte aproape de drum, au început să se deterioreze”, spune localnicul.

Primarul comunei Șeica Mare susține că drumul nu a fost afectat de transportul de lemne. Mai mult, primarul spune că nu s-a stricat nimic la drum până în prezent. „Domnii sunt în partid politic și a început campania. Într-adevăr există o exploatare lemnoasă, dar noi nu putem interzice pentru că nu există alt drum pentru a exploata parchetul respectiv. Am încercat, dar nu putem interzice pentru că pădurea este a Direcției Silvice. În fiecare an se exploatează, însă nu s-a stricat nimic. Într-adevăr trebuie să schimbăm un tub în sat, dar dinainte era o mică problemă, dar mâine îl schimbăm. Am făcut achiziția”, a spus primarul comunei Șeica Mare, Nicolae Șușa.

Ai aflat că