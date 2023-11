Festivalul Tânăr de la Sibiu se încheie în acest weekend cu spectacolele „Colaj Gala HOP 2023” (sâmbătă, 11 noiembrie, ora 19:00) și „O lecție de bune maniere” (duminică, 12 noiembrie, ora 19:00).

„O lecție de bune maniere” este un one – woman show construit ca o satiră la adresa textelor care incită la intoleranță și propune un dialog creativ cu publicul, dincolo de zona de confort. Cu umor, dar și luciditate, Maia Morgenstern vorbește despre adevăruri sumbre, despre atrocitățile unei istorii deloc îndepărtate, ca o demonstrație sublimă de dăruire scenică. „Având în mână piesa lui Jean-Claude Grumberg, dacă te uiți unde indică autorul, urletele de groază se transformă în râsete.”, declara regizorul Alexandru Berceanu. Acest spectacol are o durată de aproximativ 1h20min și nu este recomandat celor cu vârsta sub 12 ani. Evenimentul de la Sibiu este programat duminică, 12 noiembrie, de la ora 19:00.

Cincisprezece dintre cei mai talentați tineri actori ai generației se reunesc la Sibiu, într-un spectacol – colaj, ce se constituie din șase momente prezentate anul acesta în cadrul Galei HOP (30 august – 2 septembrie, Alba Iulia). Gala Tânărului Actor – HOP este un program cultural de interes național, inițiat de Uniunea Teatrelor din România (UNITER), cu scopul de a promova și lansa tinerii absolvenți de teatru. „Cele șase momente selectate pentru a fi prezentate la Sibiu sunt o alegere subiectivă, pe care mi-o asum personal, în încercarea de a propune publicului un maraton teatral eclectic și dinamic, cu narațiuni personale într-o estetică performativă ce urmărește relația dintre actor și instrumentele digitale. Ritmat și articulat, dar și cu o luciditate tragi-comică, acest colaj scanează realitățile și rănile din jurul nostru, aducând în fața publicului energia efervescentă a unor actori și actrițe la început de drum.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu. Momentele artistice vor fi prezentate după următorul format:

YOU HAVE REACHED YOUR DAILY LIMIT, cu Paul Bondane

A FOST ODATĂ… adaptare de Luana Hagiu după ,,Povești corecte politic de adormit copiii” de James Finn Garner, cu Neacșu Ingrid și Alexandru Condurat

ANGAJAȚI-MĂ!, cu Ama Beschieru, Robert Ioan (laureații premiului „ŞTEFAN IORDACHE” – Marele Premiu al Galei Tânărului Actor HOP )

CELĂLALT, cu Sașa Pânzaru (câștigătoarea Premiului pentru cea mai bună actriţă) și Denissa Rogoz

TIC TAC TOK, cu Fülöp Francesca și Barbu Andrei-Marius (laureații Premiului „CORNEL TODEA” – Premiul pentru cea mai bună trupă de actori)

UNTITLED, cu Eduard Crucianu, Andrei Pleșa, Andrei Mărgineanu, Sara Pongrac, Denisa Vraja, Ioan Crisan ( laureații Premiului Publicului pentru cea mai bună trupă de actori )

„Colaj Gala HOP” are o durată de aproximativ două ore și nu este recomandat celor cu vârsta sub 12 ani. Spectacolul va fi prezentat sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 19:00.

Cea de-a șasea ediție a Festivalului Tânăr de la Sibiu are loc în perioada 2 – 12 noiembrie și reunește peste 140 de artiști din Argentina, Chile, Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie, Republica Moldova, România și Turcia. Programul din acest an constă într-o serie cu 47 de evenimente ce reunesc spectacole de teatru și dans, dar și proiecții de film, workshop-uri și expoziții pentru publicul tânăr (bebeluși, copii și adolescenți). Programul de evenimente poate fi consultat pe teatrulgong.ro.

Festivalul Tânăr de la Sibiu este organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu și finanțat de Primăria Municipiului Sibiu.

