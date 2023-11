Jucătorul lui FC Hermannstadt, Alexandru Jipa (21 ani) a intrat în atenția selecționerului naționalei de tineret, Daniel Pancu.

Naţionala României U21 face parte din Grupa E, alături de Elveția, Finlanda, Albania, Muntenegru și Armenia. După primele trei meciuri disputate, România U21 ocupă locul 3 în grupă, cu 6 puncte. Albania conduce grupa (9 puncte), iar Elveția este pe locul 2 (7 puncte). Pe 17 noiembrie, România U 21 va juca în Giulești cu Albania U 21, iar pe 21 noiembrie, echipa lui Pancu va evolua în deplasare, cu Elveția.

În această campanie de calificare, la naționala de tineret a fost convocat și portarul de la CSC 1599 Șelimbăr, Alexandru Roșca, care însă nu a apucat să debuteze.

”De-a lungul timpului, am vorbit cu Edi Iordănescu de Paraschiv și Opruț, dacă mă sună, spun. Am vorbit și cu Daniel Pancu, era la un moment dat pe lista lui și Dragoș Iancu. Acum, la noi joacă Jipa și a făcut-o foarte bine, dar la U 21 este concurență mare, sunt conștient ce jucători sunt pe postul lui, dar el are o calitate tehnică extraordinară. A stat 7 luni, din punct de vedere al efortului nu a fost bine ca ritm de joc, încă nu este așa cum aș vrea eu, dar important este să aibă constanță” a declarat antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu la Digi Sport. Jipa are 12 jocuri de Liga 1 în acest sezon pentru Sibiu și a reușit un gol.

Bucuroiu, în atenția naționalei U 20

Reprezentativa U20 are programat un singur meci în luna noiembrie, în cadrul Elite League U20, împotriva naționalei Germaniei, meci care se va disputa vineri, 17 noiembrie, de la ora 18:00, pe stadionul Municipal din Sibiu. Selecționerul Costin Curelea s-a interesat de un jucător de la FC Hermannstadt. ”Cosmin Bucuroiu la bază este atacant, dar noi îl folosim în bandă” a explicat Măldărășanu. Dacă Bucuroiu va fi convocat pentru jocul cu Germania, el ar putea debuta la U 20 chiar pe Stadionul Municipal din Sibiu.

